Abay Kunanbayoğlu adı Muratpaşa'da yaşayacak - Son Dakika

Abay Kunanbayoğlu adı Muratpaşa'da yaşayacak

Antalya'da, doğumunun 175'inci yıl dönümünde Kazak şair, besteci ve filozof Abay Kunanbayoğlu'nun adının parka verilmesi ve Kunanbayoğlu rölyefinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Abay Kunanbayoğlu adı Muratpaşa'da yaşayacak, System.String[]

Antalya'da, doğumunun 175'inci yıl dönümünde Kazak şair, besteci ve filozof Abay Kunanbayoğlu'nun adının parka verilmesi ve Kunanbayoğlu rölyefinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çağlayan Mahallesi'nde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliği yaptığı törene Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fırat Purtaş'la birlikte Kazakistan - Avrasya Devletler Dostluk ve Kültür Derneği üyeleri, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Uysal, yaptığı konuşmada Muratpaşa'nın büyük bir barış, kardeşlik, dostluk merkezi olduğunu belirterek, "Ortadoğu'da, Kafkasya'da, Akdeniz'de, Uzak Asya'da, Avrupa'da bizimle dost olmak isteyen, dostça ilişkilerimiz bulunan bütün ülkeler, halklar ve topluluklar için çok kıymetli köşelerimizi ayırıyoruz" dedi.

Akraba topluluklar için ayrı bir özen gösterdiklerinin altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Bizim akraba topluluklarımızla bağlarımızın güçlenmesi, aynı zamanda insanlığa, dünya barışına büyük katkılar sağlayacak birliktelik bilincini Muratpaşa'mızda yaşatıyor, odaklıyor. Turizmin başkenti Antalya'mızın kalbi Muratpaşa'mızdan, çok kültürlü hayatımızın önemli bir parçası olarak akraba ülkelerimizin önemli düşünürlerinin, büyüklerinin, insanlığa, bizim kültürel topluluğumuza, Türk dünyasına katkıda bulunan önemli insanların yaşatıldığı ortamdan dünyaya bu barışı, bu sevgiyi, bu birlikteliği iletmek istiyoruz."

Muratpaşa'da geçmiş yıllarda Cengiz Aytmatov Parkı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak konuşmasına devam eden Başkan Uysal hem Aymatov'un hem de Abay Kunanbayoğlu'nun Türk dünyasını bir arada tutan ve tutacak olan isimler olduğunu söyledi. Bu isimlerin aynı zamanda dünyaya uzanacak sevgi ve saygı köprünü ortaya koymaları anlamında evrensel nitelikte olduğunu da vurgulayan Başkan Uysal, "Abay Kunanbayoğlu, 'Mülk biter sanat bitmez' diyor. 'İnsanlığı tehdit eden en olumsuz değerler tembellik, cahillik ve zalimliktir' diyor. Özgür insanların yurdu Kazakistan'dan bize bunları söylüyor. Bu parkımızın ve Abay Kunanbayoğlu rölyefin insanlığa, dünya barışana, bizim birlik ve beraberliğimize katkılarda bulunmasını canı yürekten diliyorum" diye konuştu.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Abay Kunanbayoğlu Parkı'nın açılışının Türk kültürü ve medeniyeti adına çok önemli etkinlik olduğunu belirtti. Böylesi önemli bir etkinlikte bir ve beraber olmanın kıvancı içinde olduklarını dile getiren Saparbekuly, "Bu etkinlik, sadece Ulu Bozkır Abay Kunanbayoğlu'nu tanıtmakla sınırlı kalmayıp ölümsüz ve eşsiz manevi değerlerimizin yeniden canlanmasını, birlik ve beraberliğimize yeni renkler katılmasını, uzun ve şanlı tarihimizin yeniden yaşatılması anlamına da gelmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly günün anısına birbirlerine çeşitli hediyeler takdim ederken tören, rölyefin açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi. Açılış sırasında Kazakların geleneksel nimet töreni yapılırken Başkan Uysal da geleneksel Kazak kıyafeti giydi. - ANTALYA

Kazakistan, Muratpaşa, Antalya, Tören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abay Kunanbayoğlu adı Muratpaşa'da yaşayacak - Son Dakika

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