ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Barış Yarkadaş sosyal medyada fena atıştı - Son Dakika
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ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Barış Yarkadaş sosyal medyada fena atıştı

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Barış Yarkadaş sosyal medyada fena atıştı
23.07.2026 22:31
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Gazeteci Barış Yarkadaş'ın, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Polatlı'daki programına ilişkin yaptığı paylaşım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile arasında polemiğe neden oldu. Yarkadaş, Yavaş'ın il dışında olması nedeniyle programa katılamadığını öne sürerken, Mansur Yavaş kendisiyle bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek iddialara "Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın." sözleriyle tepki gösterdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Polatlı programına ilişkin yaptığı paylaşım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sert tepkisine neden oldu. Yavaş, kendisine atfedilen ifadeleri yalanlayarak, "Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın." dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KAPIŞTILAR

Gazeteci Barış Yarkadaş ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında sosyal medya üzerinden yeni bir polemik yaşandı. Tartışmanın fitilini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Polatlı'da tarım işçileriyle buluştuğu programa ilişkin Yarkadaş'ın yaptığı paylaşım ateşledi.

YARKADAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Polatlı'daki programına Mansur Yavaş'ın Ankara dışında olduğu için katılamadığını ve bu bilginin Yavaş tarafından kendisine iletildiğini öne sürdü.

MANSUR YAVAŞ'TAN  SERT YANIT 

Yarkadaş'ın paylaşımının ardından açıklama yapan Mansur Yavaş ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Kendisine atfedilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın. İl dışındayım, bilgim yok."

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Barış Yarkadaş sosyal medyada fena atıştı

YARKADAŞ'TAN İKİNCİ AÇIKLAMA: TWEETİ REVİZE ETTİM 

Mansur Yavaş'ın, "Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın. İl dışındayım, bilgim yok." sözleriyle iddiaları reddetmesinin ardından Barış Yarkadaş yeni bir açıklama yaptı. İlk paylaşımındaki Mansur Yavaş bölümünü revize ettiğini belirten Yarkadaş, Yavaş'ın il dışında olduğunu doğruladığını ancak etkinliğe katılım konusunda aralarında herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Twitteki Mansur Yavaş kısmını revize ettim. Yavaş, 'il dışında olduğu'nu doğruladı ancak 'etkinliğe katılma konusunda' bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti."

Ardından yeni bir paylaşım daha yapan Yarkadaş, polemik yaratmak istemediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Başkan; size aynı üslupla seslenmeyeceğim. Saygımı korumak istiyorum. Sizi bugün arayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'na 'Ben Muğla'dayım' dediniz mi demediniz mi? Etkinliğe katılıp katılmama konusunda aranızda iletişim eksikliği ya da yanlış anlaşılma olabilir. Sizinle konuşan CHP Genel Merkez yetkilisi de konuyu eksik ifade etmiş olabilir. Sonuçta il dışında olduğunuzu kendiniz de ifade ediyorsunuz. Ben bu bilgiyi nasıl bilebilirim mesela? Dediğim gibi polemiğe girmek ya da konuyu uzatmak istemiyorum."

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Barış Yarkadaş sosyal medyada fena atıştı

DAHA ÖNCE DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Barış Yarkadaş ile Mansur Yavaş cephesi son dönemde ikinci kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz ay Yarkadaş, Anadolu Birliği Partisi genel merkezine Mansur Yavaş'ın portresinin asıldığını öne sürmüş, Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesi ise söz konusu portrenin yıllardır aynı yerde bulunduğunu belirterek iddiaya tepki göstermişti. Açıklamada, "Lütfen Mansur Yavaş'ı bu tip siyasi çekişmelerin malzemesi yapmayın." ifadeleri kullanılmıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Yarkadaş, Mansur Yavaş, Polatlı, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Mansur Yavaş ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Barış Yarkadaş sosyal medyada fena atıştı - Son Dakika

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