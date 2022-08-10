ABD Başkanı Biden gazilerin tedavilerini kolaylaştıran yasayı imzaladı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden gazilerin tedavilerini kolaylaştıran yasayı imzaladı

10.08.2022 19:14
ABD Başkanı Biden gazilerin tedavilerini kolaylaştıran yasayı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, gazilerin tedavilerini kolaylaştıran Kapsamlı Zehirlerle Mücadele Sözü Yasasını (PACT) imzalarken bunun "Amerikan ulusu için en önemli yasa" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, gazilerin tedavilerini kolaylaştıran Kapsamlı Zehirlerle Mücadele Sözü Yasasını (PACT) imzalarken bunun "Amerikan ulusu için en önemli yasa" olduğunu söyledi.

Biden, PACT Yasası'nı, Beyaz Saray'ın Doğu Odası'nda, savaş gazileri ve yakınlarının huzurunda imzaladı.

Yasayı imzalarken, iki yıl önce Irak'ta görev yaptığı sırada toksik madde nedeniyle nadir bir akciğer kanserine yakalanarak hayatını kaybeden Birinci Sınıf Çavuş Heath Robinson'ın eşi, kayınvalidesi ve 9 yaşındaki kızı Brielle'yi de yanına alan Biden, yasayı imzaladığı dolma kalemi küçük kıza hediye etti.

Burada konuşan Biden, "Zehirli maddelere maruz kalan gazilere yardım etmek için ulusumuzun çıkardığı en önemli yasa." dedi.

Biden, özellikle Irak ve Afganistan'da görev yaparken zehirli toksinlere maruz kalarak vücudunda küçük yanıklar oluşan gazilerin tedavileri için ek bütçe sağlayacağını vurguladı.

Yasanın hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından desteklendiğini aktaran Biden, gazilere, "Ne yapsak sizin fedakarlığınız karşısında hiçbir zaman tam olarak teşekkür etmiş olamayız." diye konuştu.

Biden, "Her gün ortalama 17 gazi intihar ederek ölüyor. Bu, mutlak bir trajedidir." değerlendirmesinde bulundu

Çavuş Robinson'ın anısına hazırlanan yasa tasarısı, kısa süre önce iki partinin desteğiyle Kongre'nin her iki kanadından da geçmiş, Biden hızla imza sürecini gerçekleştireceğinin sözünü vermişti.

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Beau Biden da 2008'de Irak'ta görev yaptığı sırada agresif bir beyin kanseri türü olan glioblastoma hastalığına yakalanmış, 46 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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