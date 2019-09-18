ABD Başkanı Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı: Robert O'Brien

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, önceki hafta görevden aldığı John Bolton'ın yerine ulusal güvenlik danışmanlığına getirmeye karar verdiği ismi açıkladı.

Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı olacağı açıklanan Robert O'Brien, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmış, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi hükümetlerle çalışmış bir diplomat.

Bu atama için Kongre'nin onayı gerekmiyor.

Başkan Trump önceki ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'u görevden aldığını geçen hafta bir tweet ile duyurmuş ve Bolton'un kendisinin talebi üzerine istifasını sunduğunu açıklamıştı.

2018'de ulusal güvenlik danışmanlığına atanan Bolton'un, Trump ile Kuzey Kore, İran ve Afganistan başta olmak üzere bir çok dış politika konusunda görüş ayrılığı yaşadığı biliniyordu.

Yeni ulusal güvenlik danışmanını da artık alışıldığı üzere bir tweet ile açıklayan Trump, "Robert ile uzun ve zorlu mesaim oldu. Bu işi çok iyi yapacak biri!" diye yazmıştı.

O'Brien kimdir?

Trump'ın dördüncü ulusal güvenlik danışmanı olacak olan O'Brien, George W Bush ve Barack Obama yönetimleri ile çalıştı.

ABD ordusu ihtiyat kuvvetlerinde binbaşı olarak da görev yapan O'Brien, 2005 yılında eski başkan Bush tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na temsilci olarak atanmış bu süre içinde ABD'nin BM büyükelçisi olan John Bolton'la birlikte çalışmıştı.

O'Brien, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Afganistan'da adalet reformu projesi ile rehine krizleri konularında özel görevler aldı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde Trump'ın O'Brien'in rehinelerin kurtarılması için yürütülen pazarlıklardaki başarılarından etkilendiği yolunda haberler yer aldı.