 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

08.12.2023 - 23:54,  Güncelleme: 00:46
Abone Ol

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

TASARI, DAİMİ ÜYE ABD TARAFINDAN VETO EDİLDİ

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları devam ediyor. Gazze can kaybı 17 bini geçerken, uluslararası kamuoyunun insani ateşkes talepleri de cevapsız kalıyor.

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu acil insani ateşkes talep kararı tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi. İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

ABD: KARAR TASARISINDA HAMAS KINANMADI

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.

Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

GUTERRES, 99. MADDEYİ DEVREYE SOKMUŞTU

Genel Sekreter Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

GAZZE'DE CAN KAYBI 17 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

ABD, BMGK\'de Gazze\'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Uluslararası İlişkiler ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti - Son Dakika


00:41
Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'yi Washington ziyaretinde konuşturmadılar Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'yi Washington ziyaretinde konuşturmadılar
23:54
ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti
23:03
Okan Buruk'tan çok konuşulacak penaltı yorumu: Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak penaltı yorumu: Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor
22:47
Türkiye, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun peşinde! Olay uluslararası boyuta taşındı Türkiye, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun peşinde! Olay uluslararası boyuta taşındı
22:44
Oğlunu istismar etmekle suçlanan Doktor Ender Saraç hakkında Bakanlık devreye girdi Oğlunu istismar etmekle suçlanan Doktor Ender Saraç hakkında Bakanlık devreye girdi
22:32
Adana Demirspor'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti Adana Demirspor'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti
22:08
Hamas gizli cephaneliğini gün yüzüne çıkardı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak Hamas gizli cephaneliğini gün yüzüne çıkardı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak
21:54
Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti

Son Dakika
00:41 Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'yi Washington ziyaretinde konuşturmadılar
23:54 ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti
23:03 Okan Buruk'tan çok konuşulacak penaltı yorumu: Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor
22:44 Oğlunu istismar etmekle suçlanan Doktor Ender Saraç hakkında Bakanlık devreye girdi
22:47 Türkiye, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun peşinde! Olay uluslararası boyuta taşındı
22:32 Adana Demirspor'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti
22:08 Hamas gizli cephaneliğini gün yüzüne çıkardı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak
21:54 Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti
21:44 AB Komisyonu, ''Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize'' uygulamasına onay verdi
21:31 Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmacılarının toplu videosunu paylaştı! Sürpriz isim de kadroda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2023 02:06:57. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement