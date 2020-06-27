ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor kırıldı - Son Dakika

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor kırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği ülke konumundaki ABD'de, özellikle güney ve batı eyaletlerindeki artışlarla son 24 saatte vaka sayısı 42 bini geçerek rekor kırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği ülke konumundaki ABD'de, özellikle güney ve batı eyaletlerindeki artışlarla son 24 saatte vaka sayısı 42 bini geçerek rekor kırdı.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ABD'deki günlük Kovid-19 vaka sayısı tarihe geçti.

42 binin üzerinde yeni vaka kayda geçen ABD'de, özellikle güney ve batı eyaletlerindeki artışlar ülkede endişeye neden oldu.

Buna göre son birkaç gündür daha fazla sayıda vaka kaydıyla kendi rekorunu kıran Florida'da, dünden bu yana 9 bin civarında yeni vaka kaydedildi.

Teksas, 5 bin düzeyindeki yeni vaka ile Florida'yı takip ederken 3 bin 500 civarındaki yeni vaka sayısıyla Arizona da listenin 3. sırasında yer aldı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, bu üç eyaletin yanı sıra California, Georgia, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee ve Utah'ın da günlük vaka sayısında rekor sayılara ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan birçok kamuya açık alanın yeniden kapatılması talimatını veren Teksas yönetimi gibi Florida yönetimi de cuma günü eyaletteki tüm barların ve toplu eğlence mekanlarının geçici süreyle kapatılmasına karar verdi.

Uzmanlar, vaka sayılarındaki artışların, ülkedeki Kovid-19 ölü sayısına etkisinin gözlemlenebilmesi için sürecin bir süre daha takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Trump yönetimi salgının kontrol altına alındığı görüşünde

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, salgının ilerlemesini yavaşlattıklarını ve vaka artış eğrisinin düzleştiğini belirtmişti.

Pence, "Güney eyaletlerimizde vaka sayıları arttığı için bugün buradayız. Başkan Trump, Amerikan halkını gördüklerimiz, yaptıklarımız ve iki ay önceye göre ne tür farklılıklar olduğu hakkında bilgilendirmemizi istedi." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkedeki toplam Kovid-19 test sayısının 30 milyonu aştığını belirten Pence, ellerindeki verilere göre ağırlıklı olarak güneyde olmak üzere 16 eyalette vaka sayılarının yükseldiğini kaydetmişti.

Kovid-19 konusunda iki ay öncesine döndüklerine yönelik iddialara ilişkin Pence, durumun böyle olmadığını iddia etmişti.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının 127 bini, vaka sayısının 2 milyon 500 bini geçtiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 02:09 Kaynak: AA

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