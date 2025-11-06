ABD'deki kargo uçağı kazasında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor: Ölü sayısı en az 12'ye yükseldi - Son Dakika
Dünya

ABD'deki kargo uçağı kazasında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor: Ölü sayısı en az 12'ye yükseldi

ABD'deki kargo uçağı kazasında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor: Ölü sayısı en az 12'ye yükseldi
06.11.2025 07:10
ABD'nin Kentucky eyaletinde kargo uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarının sayısı en az 12'ye yükseldi. Kentucky Valisi Andy Beshear, hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğunu açıkladı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde kargo uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarının sayısı bir kez daha yükseldi.

"KAYIPLAR KİŞİLERİ ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ölü sayısının en az 12'ye ulaştığını belirterek, "Hala kayıp kişilerin olduğunu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA YIKICIYDI"

Hiç kimsenin bu trajedi ile tek başına yüzleşmemesi gerektiğini vurgulayan Greenberg, "Bu yürek parçalayıcı olaydan etkilenen herkese yardım ve destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Bugün Kentucky Valisi Andy Beshear ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Morgan McGarvey ile birlikte kaza mahallini ziyaret ettiklerini aktaran Greenberg, "Gördüğümüz manzara yıkıcıydı" değerlendirmesinde bulundu. Greenberg, kazanın aydınlatılması için yerel ve eyalet düzeyindeki tüm hükümet kurumlarıyla işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

"HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİ ÇOCUK"

Kentucky Valisi Andy Beshear ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğunu belirterek, "Dünkü ölümcül uçak kazasının yol açtığı yıkımı tarif etmek imkansız. Yüreğim parçalandı" dedi. Kazadan etkilenen herkesin yanında olduğunu ve kazazedeler için dua ettiğini kaydeden Beshear, "Bunu birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma ekibinin kalkış sırasında uçağın sol motorunun kanattan ayrıldığını gösteren havaalanı görüntülerine ulaştığını söyledi. Uçağın sol motorunun kalkış sırasında havaalanı pistinde kaldığının tespit edildiğini aktaran Inman, "kara kutu" olarak bilinen veri kayıt ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğunu ve analiz için Washington'a gönderileceğini de sözlerine ekledi.

KARGO UÇAĞI KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı dün ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. UPS, en son Ağustos 2013'te Alabama'nın Birmingham kentindeki uluslararası havaalanına iniş yapan Airbus tipi kargo uçağının düştüğü kaza ile gündeme gelmişti. Bu kazada da 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: ABD'deki kargo uçağı kazasında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor: Ölü sayısı en az 12'ye yükseldi - Son Dakika
