ABD, Kuzey Atlantik\'te Rus bandıralı "Marinera" petrol tankerine el koydu

07.01.2026 17:40
ABD Avrupa Kuvvetleri, Kuzey Atlantik'te 'Bella-1' olarak bilinen ve Venezuela ile bağlantılı Rus bandıralı petrol tankerine yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Venezuela bağlantılı ve daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el konulduğunu duyurdu.

ABD, RUS BANDIRALI PETROL TANKERİNE EL KOYDU

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde Rus bandıralı "M/V Bella 1" gemisine ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te el konulduğu ifade edildi. Tankerin ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Munro gemisi tarafından takip edildikten sonra ABD federal mahkemesi tarafından çıkarılan bir arama emri uyarınca ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "El koyma işlemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Yarımküre'nin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve yaptırım uygulanan gemileri hedef alan bildirisini desteklemektedir. Operasyon, ABD İç Güvenlik Bakanlığı birimleri tarafından ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi ve vatanı korumaya yönelik hükümetin tüm birimlerini kapsayan bir yaklaşımını sergiledi" ifadeleri kullanıldı.

"VENEZUELA PETROLÜNE YÖNELİK ABLUKA TÜM DÜNYADA DEVAM EDİYOR"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yaptırım uygulanan yasa dışı Venezuela petrolüne yönelik abluka, dünyanın her yerinde tam olarak uygulanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadelerine yer verildi.

GEÇTİĞİMİZ AY ROTASINI DEĞİŞTİREREK KURTULMUŞTU

ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen, İran petrolü taşımakla suçlanan ve 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı. ABD müdahalesinden kaçınmak için adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren petrol tankeri, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu.

ABD medyası bugün, Rusya'nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemilerini görevlendirdiğini aktarmıştı. Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti.

Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Venezuela, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, Enerji, Son Dakika

