ABD'den Rusya'ya "Ukrayna savaşını bitir ve gıda akışına izin ver" çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, savaşın Ukrayna'dan gıda akışını kestiğini belirterek, Rusya'ya bir an önce savaşı bitirme ve gıda akışına izin verme çağrısı yaptı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi tartışmalarına değinen Jean-Pierre, "Rusya acilen Ukrayna'ya karşı küresel gıda güvenliğini mahveden savaşını bitirmeli ve Ukrayna'dan gıda akışına izin vermeli." dedi.

Şu anda yaşanan gıda krizinin sorumlusunun Rusya olduğunu dile getiren Jean-Pierre, "ABD'nin ya da diğer ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımları, gıda akışını engellememektedir." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililerin Suudi Arabistan ziyaretini teyit etti

Jean-Pierre, Amerikan basınında çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Direktörü Brett McGurk ve Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşarı Amos Hochstein'in Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasındaki petrol anlaşması görüşmeleri için Suudi Arabistan'da gizli bir ziyarette olduğu iddialarına yanıt verirken de şunları kaydetti:

"Şu anda McGurk ve Hochstein'in Suudi Arabistan'da olduğunu teyit edebilirim. Yetkililer, İran'ın bölgede istikrarı bozcu eylemleriyle mücadele, istikrarlı küresel enerji piyasası gibi konuları ele alıyor."

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını da sözlerine ekledi.