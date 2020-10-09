ABD'den Türk alüminyum levha ürünlerine ek gümrük vergisi - Son Dakika

ABD'den Türk alüminyum levha ürünlerine ek gümrük vergisi

09.10.2020 19:24
ABD'den Türk alüminyum levha ürünlerine ek gümrük vergisi, System.String[]

ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden alüminyum levha ürünlerine, damping gerekçesiyle ek gümrük vergisi koydu.

ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden alüminyum levha ürünlerine, damping gerekçesiyle ek gümrük vergisi koydu.ABD, aralarında Türkiye ve Almanya'nın da bulunduğu 18 ülkeden alüminyum levha ürünlerine damping gerekçesiyle ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Mart ayında başlatılan inceleme sonucu varılan karar, 18 ülkeden 1 milyar 960 milyon dolar değerindeki ürünü etkileyecek.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Bakanlığın ön tespiti sonucu ürün fiyatlarına damping uyguladığı belirlenen ülkelere vergi uygulamasının derhal başlatılacağını açıkladı. Listede Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya ve Tayvan bulunuyor.

Ross, dampingle ilgili nihai tespitin 2021 yılı Şubat ayında ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yapılacağını açıkladı. Ticaret Bakanı, Çin'in, halihazırda Çin alüminyum ürünlerine uygulanan gümrük vergileri nedeniyle listede yer almadığını da belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ön tespitte ihracatçıların ürünleri ABD pazarına sokarken ne oranda fiyat kırdıklarına da yer verildi. Buna göre en fazla damping, yüzde 51,18 ila yüzde 352,71'lik oranla Alman alüminyum levha ürünlerinde tespit edildi. Bu oran, Türkiye'den yapılan ithalatta ise yüzde 12,71 ila yüzde 12,90 olarak belirlendi. Verginin, ön incelemede tespit edilen damping oranına göre uygulanacağı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Almanya'dan 286 milyon 600 bin, Türkiye'den de 122 milyon 800 bin dolar tutarında alüminyum levha ürünü ithalatı gerçekleştirildi.

rtr,dpa/BK,HS

(c)

ABD'den Türk alüminyum levha ürünlerine ek gümrük vergisi

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Türkiye, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi ABD'den Türk alüminyum levha ürünlerine ek gümrük vergisi - Son Dakika Ekonomi

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