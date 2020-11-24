ABD'li anne ve oğlu İslamiyet'i seçti - Son Dakika

ABD'li anne ve oğlu İslamiyet'i seçti

24.11.2020 12:09

ABD vatandaşı alternatif tıp doktoru Ramona Smith (59) ile dans eğitmeni oğlu Michael Dunlop (28), Nevşehir İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

ABD vatandaşı alternatif tıp doktoru Ramona Smith (59) ile dans eğitmeni oğlu Michael Dunlop (28), Nevşehir İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Bir süre önce Dubai seyahatinde ezan sesinden etkilenerek İslamiyet'i araştırmaya başlayan anne ve oğlu, 2 hafta önce Kapadokya'ya geldi. Anne ve oğlu, konakladıkları otelin çevresindeki minarelerden yükselen ezan seslerini duyduklarında Müslüman olmaya karar verdiler. Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın makamında gerçekleştirilen ihtida törenine katılan ABD'li anne "Aliye Nur", oğlu da "Zekeriya Davud" ismini alarak şehadet getirip Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından müftü Altunkaya, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti. Altunkaya tarafından ihtida belgesi verilen çifte, İngilizce Kur'an-ı Kerim meali ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi. - "Ezan sesi kalbimi eritti" Aliye Nur, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir çeşitli dinleri araştırarak içindeki manevi boşluğu doldurmaya çalıştığını, ruhunu bütünleyen dinin ise İslamiyet olduğunu belirtti. Kapadokya'da tanıştıkları ve İslamiyet'le ilgili bilgiler aldıkları turist rehberi Özay Onur'un da tavsiyesiyle Nevşehir'e bağlı Ortahisar beldesine yerleştiklerini anlatan Aliye Nur, şöyle konuştu: "Kilisede vaftiz olup, eğitimimi aldım ama içimde hep bir eksiklik vardı. Dubai'de ezan sesini duyduğumda çok etkilendim. İslamiyet'i araştırmaya başladım. Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresini okuduğumda benim dinimin İslam olabileceğini hissettim çünkü her şey tastamamdı. Kapadokya'ya geldiğimde gece otele yerleştik. Sabah ezanının sesiyle uyandım ve çıplak ayak hemen dışarıya koştum. Soğuk zemin üzerinde belki üşüyordum ama ezan sesi kalbimi eritiyordu. İslam'ın en güzel yaşandığı yer olan Türkiye'de yaşamaya karar verdim." Zekeriya Davud ise İslamiyet'i anlatan bilgileri okuduğunda bu dinin hayatına anlam katacağına inandığını ifade etti. Müslüman olduktan sonra ruhen huzura erdiğini aktaran Zekeriya Davud, Türkçe olarak " Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum." dedi. Turist rehberi Özay Onur da yaklaşık 10 yıl önce de Meksikalı bir çiftin Müslüman olmasına şahitlik ettiğini, ABD'li anne ve oğulla karşılaştıklarında İslam dinini araştırdıklarını öğrendiğini ve kendilerine bu kapsamda da rehberlik etmeye gayret gösterdiğini dile getirdi.

ABD'li anne ve oğlu İslamiyet'i seçti
ABD'li anne ve oğlu İslamiyet'i seçti
ABD'li anne ve oğlu İslamiyet'i seçti
ABD'li anne ve oğlu İslamiyet'i seçti

Amerika Birleşik Devletleri, İslamiyet, Nevşehir, Müslüman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li anne ve oğlu İslamiyet'i seçti - Son Dakika


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