ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad görevine devam edecek - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad görevine devam edecek

28.01.2021 13:39
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad görevine devam edecek, System.String[]

ABD'nin Afganistan Barış Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yönetiminde de aynı görevde kalacak.

ABD'nin Afganistan Barış Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yönetiminde de aynı görevde kalacak.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında, Halilzad'ın görevine devam etmesini istediklerini söyledi.

Blinken, Halilzad'ın Afganistan barışı için sarf ettiği çabaların önemli olduğunu belirtti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de imzalanan barış anlaşmasını gözden geçireceklerini ifade eden Blinken, anlaşmada hangi konular ve taahhütlerin yer aldığının inceleneceğini kaydetti.

Halilzad kimdir?

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 22 Mart 1951'de doğan Zalmay Halilzad, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde eğitim gördü, Chicago Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Ronald Reagan ile George H. W. Bush'un başkanlıkları döneminde dışişleri ve savunma bakanlıklarında görev üstlenen Halilzad, 2003-2005 yıllarında Afganistan, 2005-2007 yıllarında Irak Büyükelçisi, 2007-2009 yıllarında ise Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi oldu.

Halilzad, 2009'da dışişlerinden ayrılarak akademik hayata geçiş yaptı. Ancak "Orta Doğu" denildiğinde akla ilk gelen isimlerden oldu.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump döneminde 2018'de ülkesinin Afganistan barış özel temsilcisi görevine getirilen Halilzad, Taliban ile ABD arasında müzakereleri sürdürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Özel, Afganistan, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad görevine devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor
Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı         
13:55
AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi         
13:28
Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı         
13:06
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Sürekli ağaçlarını kesen şahsı, bahçesine kurduğu 17 bin liralık fotokapanla yakaladı Sürekli ağaçlarını kesen şahsı, bahçesine kurduğu 17 bin liralık fotokapanla yakaladı         
11:55
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi         
11:19
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 14:12:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad görevine devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei