ABD Senatosu Başkan'ın İran'la savaş yetkisini kısıtlayan tasarıyı onayladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD Senatosu Başkan'ın İran'la savaş yetkisini kısıtlayan tasarıyı onayladı - Son Dakika Dünya

ABD Senatosu Başkan'ın İran'la savaş yetkisini kısıtlayan tasarıyı onayladı

1 saat önce

ABD'de Cumhriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri bir operasyon düzenleme yetkisine sınırlama getirmeye yönelik tasarıyı kabul etti.

ABD Senatosu Başkan'ın İran'la savaş yetkisini kısıtlayan tasarıyı onayladı, System.String[]

ABD'de Cumhriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri bir operasyon düzenleme yetkisine sınırlama getirmeye yönelik tasarıyı kabul etti.

Demokrat Senatör Tim Kaine tarafından kaleme alınan tasarı Senato'da 8 Cumhuriyetçi senatörün de Demokratlar'a katılmasıyla, 45'e karşı 55 oyla kabul edildi.

Tasarı, Başkan'ın İran'a yönelik askeri operasyonlar öncesi Kongre'ye danışmasını öngörüyor.

Önce Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek olan tasarı, kabul edilmesi halinde Trump'ın, onay için Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın bu aşamada tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

Benzer bir tasarı Ocak ayı başında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesi sonrası, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Bu tasarının bağlayıcılığı bulunmuyordu.

Senato'daki oylama öncesinde Trump, tasarının ABD'yi İran tehdidine daha açık hale getireceği açıklamasında bulunmuştu.

Trump Çarşamba günü attığı tweette "Senato'nun İran Savaş Gücü Tasarısı'nı reddetmesi ülkemizin GÜVENLİĞİ için çok önemli. İran konusunda çok iyi bir durumdayız ve şu an zayıflık gösterme zamanı değil. Ellerimin bağlı olursa İran bayram eder. Bu çok kötü bir sinyal gönderir. Bu sadece Demokratların Cumhuriyetçileri utandırmaya yönelik bir girişimi" yazmıştı.

Tasarının içeriği ne?

Tasarı, Kongre İran'la savaş ilan etmediği ya da askeri gücün belli bir amaçla kullanılmasına onay vermediği durumlarda, İran'a müdahalede bulunan askerlerin geri çekilmesini öngörüyor.

Ancak tasarının hiçbir maddesinin ABD'nin olması yakın bir İran saldırısına karşı kendisini savunmasını engellemeye yönelik yorumlanamayacağı belirtiliyor.

Tasarıyı gündeme getiren Senatör Kaine "Eğer genç insanlarımıza savaşta hayatlarını riske atmaları talimatını veriyorsak, bu ancak halkın meclisinde yapılacak dikkatli incelemeler sonucunda olmalıdır, bir kişinin kararına bağlı olmamalıdır" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:35 
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