ABD Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'daki komisyon da Türkiye'ye yaptırım tasarısı onaylandı,...

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, Çarşamba günü S-400 füzesi satın alınması ve Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması kararını onayladı.

Senato, uzun süredir Türkiye'ye yaptırım uygulaması için Başkan Donald Trump'a baskı yapıyor.

Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki "2019 Amerikan Ulusal Güvenliğini Koruma ve IŞİD'in Yeniden Ortaya Çıkmasını Engelleme Yasası" oylaması, 4'e karşı 18 oyla geçti.

Yasanın öncülerinden Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, "Senato'nun bir araya gelmesinin ve bu fırsatı Türkiye'nin tavrını değiştirmesi için kullanmasının zamanı geldi. Bize burun kıvırdılar, diğer NATO müttefiklerine de burun kıvırdılar." dedi.

Bir başka Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise yasa tasarısına itiraz etti. Bunun Başkan'ın gücünü kısıtlayacağını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la müzakere etmesini zorlaştıracağını söyledi.

Ancak komisyondaki senatörlerin çoğu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzesi almasına öfkeli. Bu satışın NATO'nun güvenliğini tehlikeye atacağı görüşündeler.

Aynı senatörler, Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerini geri çekme kararına da tepkili. Bunun, Türkiye'nin yakın zamana kadar IŞİD'e karşı savaşında ABD'ye destek veren Kürt güçlere karşı operasyon başlatmasına yol açtığını söylüyorlar.

Komisyonda kabul edilen tasarı, Senato'ya gidecek. Senato'da da onaylanması durumunda yasalaşması için Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisi de kendi hazırladığı Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısını Ekim ayında 16'ya karşı 403 oyla kabul etmişti.

Benzer tasarıların hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da kabul edilmesi durumunda iki kanattan yetkilendirilen gruplar bir araya gelerek ortak bir tasarı oluşturuyor. Tasarının yeniden hem Temsilciler Meclisi hem Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın da onayı gerekiyor.

Kongre'den geçen yasaları Trump 10 gün içinde veto edebilir.

Ancak ABD'de Kongre'nin her iki kanadının üçte ikisinin desteklediği bir yasa, daha sonra Başkan tarafından veto edilemiyor ve yürürlüğe giriyor.

Dışişleri Bakanlığı: Saygısızlığın yeni tezahürü

Komisyonda alınan karara Ankara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, günün ilk saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak "Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD Kongre'nin her iki kanadındaki girişimlerin iç siyasi hesaplarla yürütüldüğü belirtildi.

"Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir.

"Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor.

"ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz."