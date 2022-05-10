ABD, Tokyo'daki Quad Zirvesi'nde "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi" inisiyatifini başlatacak - Son Dakika
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ABD, Tokyo'daki Quad Zirvesi'nde "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi" inisiyatifini başlatacak

10.05.2022 08:18
ABD, Tokyo'daki Quad Zirvesi'nde "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi" inisiyatifini başlatacak

Japonya'nın Washington Büyükelçisi Tomita Koji, Tokyo'da düzenlenecek Quad Zirvesi'nde ABD'nin "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi" (IPEF) inisiyatifini başlatacağını söyledi.

Japonya'nın Washington Büyükelçisi Tomita Koji, Tokyo'da düzenlenecek Quad Zirvesi'nde ABD'nin "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi" (IPEF) inisiyatifini başlatacağını söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon Büyükelçi Tomita, "Center for Strategic and International Studies" kuruluşunun düzenlediği çevrim içi toplantıda iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Japon Büyükelçi, 22 Mayıs'ta Tokyo'da düzenlenecek Quad Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti için "zamanlaması stratejik" nitelendirmesi yaptı.

Tomita, "Çünkü uluslararası kamuoyunun Ukrayna'ya odaklandığı bir dönemde ABD, Hint-Pasifik bölgesine yoğunlaştığına yönelik güçlü bir sinyal veriyor." ifadesini kullandı.

Japonya ziyareti kapsamında Biden'ın, ABD liderliğinde "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi" (IPEF) inisiyatifinin resmi lansmanını yapacağını söyleyen Tomita, inisiyatifin, Çin'in faaliyetlerini artırdığı bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için oldukça önemli olduğunu kaydetti.

"Yeni partnerlik" şeklinde tanımlanan inisiyatif, yüksek standartlarda ticaret, ekonomilerin dijitalleşmesi, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının kolaylaştırılmasını kapsıyor.

Ocak 2021'de göreve gelmesi sonrası "ilk Asya turuna" çıkacak ABD Başkanı Biden'ın, 20-25 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

"Demokrasi yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD, Tokyo'daki Quad Zirvesi'nde "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi" inisiyatifini başlatacak - Son Dakika
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