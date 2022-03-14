ABD ve Çin'den üst düzey diplomatlar Roma'da bir araya geldi - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, İtalya'nın başkenti Roma'da görüştü.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Roma'daki Waldorf Astoria Hotel'de yerel saatle 10.30'da bir araya gelen Sullivan ile Yang'ın görüşme maratonu yaklaşık 8 saat sürdü.

Çinli heyet, bir ara öğle arası için otelden ayrılsa da görüşmeler öğleden sonra devam etti. Sullivan ve Yang'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Taraflar, görüşmenin ardından basın açıklaması yapmadan otelden ayrıldı.

Basına yansıyan haberlerde, Ekim 2021'den beri ilk kez bir araya gelen Sullivan ile Yang'ın görüşmesinin özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında gerçekleşmesi sebebiyle büyük önem taşıdığı, ikilinin uluslararası gündemdeki konular ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıkları belirtildi.

Sullivian ve Yang, 10 Mart 2021'de ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde, 6 Ekim 2021'de ise İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya gelmişti.

Görüşme öncesinde Financial Times gazetesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'nın Çin'den askeri yardım talebi bulunduğu haberinin çıkmasına Çin tepki göstererek, ABD'yi "dezenformasyon yapmakla" suçlamıştı.

Bu arada İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da ABD'li ve Çinli yetkililerin Roma'daki görüşmelerini "tarihi" olarak nitelerken, "Eğer ABD ve Çin görüşüyorlarsa bu İtalyan hükümeti olarak bizim teşvik ettiğimiz çizginin ilerleme kaydettiği anlamına gelir. Biz, Çinlilerle, Türklerle, İsraillilerle görüştük. Ukrayna'da önce insani ateşkese ardından da barış anlaşması için konuşmaya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.