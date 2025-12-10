Trump\'tan Karayipler\'deki krize boyut atlatacak hamle

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği bir toplantının başında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

ABD'DEN KARAYİPLER'DEKİ GERİLİME BOYUT ATLATACAK HAMLE

Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduklarını açıklayan Trump, "Bugün ilginç bir gün haber açısından, muhtemelen biliyorsunuzdur, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk. Çok büyük bir tanker, el koyduğumuz en büyük tanker." ifadelerini kullandı. Trump, olayla ilgili detay vermezken, Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtildi. Bu nedenle, iki ülke arasındaki krize Pekin'in de dahil olabileceği kaydedildi.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

USS Gerald R. Ford

MADURO İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun telefonda görüştüğü dile getirilmişti.

Maduro görüşmeyi teyit etmiş ve konuya ilişkin açıklamasında, "Evet Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını ifade etmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer vermişti. Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulunmuştu.

Trump, ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken, "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Trump'ın, söz konusu görüşmede Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA/ İHA