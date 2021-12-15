ABD, Wagner Grubu'nun Mali ile anlaşma yapmasından endişeli - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya destekli Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırmasından endişe duyduklarını belirtti.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, Mali'de 24 Mayıs'taki darbeden sonra kurulan geçiş hükümetinin Wagner Grubu ile aylık 10 milyon dolara mal olacak güvenlik anlaşması yaptığını aktardı.

Mali Silahlı Kuvvetlerine ve kamu hizmetlerine harcanabilecek bu paranın Wagner Grubu'na ödenmesini eleştiren Price, şu ifadeleri kullandı:

"İstikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve insan hakları ihlalleriyle tanınan Wagner güçleri Mali'ye barış getirmeyecek, aksine ülkeyi daha da istikrarsızlaştıracak. Yevgeniy Prigozhin (Wagner'in kurucusu), Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile olan ilişkileri ve ABD demokratik süreçlerini altüst etme çabaları nedeniyle ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırıma tabi tutulmuş durumda. Rusya destekli Wagner Grup güçlerinin Mali'de konuşlandırılmasından endişe duyuyoruz."

Wagner Grubu'nun, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güvenlik, istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit eden suistimallere ve eylemlere karıştığını vurgulayan Price, Wagner unsurlarının ülkede ağırlıklı olarak Müslüman olan Peuhl toplumu üyelerine yönelik yargısız infazlar gerçekleştirdiğini kaydetti.

AB'nin de 13 Aralık'ta Ukrayna, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri nedeniyle Wagner Grubu'na yaptırım uyguladığını belirten Price, "Wagner Grubu'nun konuşlandığı ülkeler, kısa sürede kendilerini daha yoksul, daha zayıf ve daha az güvenli buluyor. Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna ve Suriye örnekleri, Wagner Grubu'nun zararlı etkilerinin örnekleridir." ifadesini kullandı.

Mali hükümetini kısıtlı bütçe kaynaklarını Mali ordusuna ve halkına yönlendirmeye çağıran Price, Wagner Grubu'nu davet etmesi, uluslararası toplumun Mali'ye verdiği terörle mücadele desteğini kesintiye uğratacağını ve Mali'de ücretsiz olarak konuşlu bulunan 20 binden fazla uluslararası barış gücünün katkılarını riske atacağını belirtti.

Price, açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD, Mali'nin geçiş hükümetinin, sivilleri korumaya katkıda bulunacak 2 binden fazla Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı MINUSMA barışı koruma gücünün yine Mali'ye hiçbir bedel ödemeden konuşlanmasını reddetmesinden rahatsız. ABD ayrıca geçiş hükümetinin uluslararası ortakların ek asker ve eğitmen gönderme ve güvenlik operasyonlarını güçlendirme çabalarını geciktirmesinden dolayı da üzgün.

Geçiş hükümetini, Mali halkını korumayı ve güçlendirmeyi amaçlayan sorumlu ve hesap verebilir güvenlik yardım çabalarına izin vermeye çağırıyoruz. Ayrıca geçiş hükümetini, Mali'yi demokratik yönetime döndürmek için hızla hareket etmeye çağırıyoruz, bu da ABD'nin Mali halkına fayda sağlayan güvenlik yardımını sürdürmesine olanak sağlayacak."

Mali'yi Wagner ile anlaşmaya götüren süreç

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2014'ten beri Sahel'de yürüttükleri Barkhane Operasyonu'nu, gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Mali'de Barkhane sonrası Avrupa ülkelerinden oluşan Takuba Görev Gücü'nün daha etkin olması hedefleniyordu.

Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba Görev Gücü'nde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Ancak Mali'de 24 Mayıs'taki darbeden sonra kurulan geçiş hükümetinin başbakanı Choguel Kokalla Maiga, 19 Eylül'de yaptığı bir basın toplantısında, Rus güvenlik şirketi Wagner ile anlaşma yapacağı yönündeki iddiaları yalanlamamış ve "B planına ihtiyaç duyulduğunu" söylemişti.

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılması ve Mali ile Wagner Grubu arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesi durumunda Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor.