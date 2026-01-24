ABD'yi Vuran Şiddetli Fırtına ve Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
Dünya
BBC

ABD'yi Vuran Şiddetli Fırtına ve Dondurucu Soğuklar

ABD\'yi Vuran Şiddetli Fırtına ve Dondurucu Soğuklar
24.01.2026 21:02
200 milyondan fazla Amerikalıyı etkilemesi beklenen fırtına, yoğun kar ve dondurucu soğuk getiriyor.

200 milyondan fazla Amerikalıyı etkilemesi beklenen şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuklar başladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın batıdan doğuya doğru ilerleyip, ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alırken "son derece tehlikeli" koşullar oluşturmasını beklediklerini açıkladı.

Fırtınanın sıfırın altında sıcaklıklar ve dondurucu rüzgarlar getireceği, bunun da soğuğa maruz kalan vücut için "hipotermi ve donma riski oluşturduğu" uyarısında bulunuldu.

Birçok büyük şehirdeki havaalanı yetkilileri de dahil olmak üzere ABD ulaşım yetkilileri hafta sonu seyahatlerinde aksama, gecikme ve iptaller konusunda uyardı.

Ülke genelinde şimdiden 84.000 kişinin elektriksiz kaldığı bildiriliyor.

Fırtınanın nereleri etkilemesi bekleniyor?

Fırtınanın ABD genelinde yavaşça ilerleyerek Memphis, Nashville, Washington DC, Baltimore, Philadelphia ve New York gibi şehirleri karla kaplayacağı tahmin ediliyor.

Yoğun karın, güneybatıdaki Rocky Dağları'ndan Orta Atlantik bölgesine ve oradan kuzeydoğuya ulaşması bekleniyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin tahminlerine göre, bir metreden fazla kar görebilecek bölgeler Colorado'dan Batı Virginia'ya ve Boston'a kadar uzanıyor.

Hava Durumu Servisi, New York şehri de dahil olmak üzere New York'un bazı bölgelerinde Pazar günü erken saatlerden başlayarak Pazartesi gününe kadar 25 ila 35 cm. arasında kar görülebileceğini tahmin ediyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Boston da dahil olmak üzere ülkenin kuzeydoğusundaki New England bölgesinin çoğunda Pazar gününden Pazartesi gününe kadar 30 ila 43 cm. arasında kar ve 48 km/saat hızında rüzgar olabileceğini söylüyor.

Çok sayıda düşük sıcaklık rekorunun kırılması da muhtemel.

ABD'nin kuzey kesimindeki ovalarda sıcaklık -46 °C altına düşebilir.

ABD'nin güneydoğusunda çok geniş bir alanda da dondurucu soğukların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Eyaletler fırtınaya nasıl hazırlandı?

Arkansas, Georgia, Teksas, North Carolina ve South Carolina dahil olmak üzere birçok ABD eyaletinin valileri acil durum ilan ederek Ulusal Muhafız birlikleri de dahil olmak üzere yetkililerin acil durum müdahale çabalarına hazırlanmalarını istedi.

Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin fırtına için 1.600'den fazla kar küreme aracına ve 114.000 ton tuza sahip olduğunu belirterek, eyaletin hiçbir köşesinin "Tabiat Ana'nın gazabını hissetmekten geri kalmayacağını" söyledi.

Hochul, bölge sakinlerini evden çalışmaya, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerini önceden stoklamaya ve kalp krizi riskini artırabilecek kar küreme sırasında dikkatli olmaya çağırdı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Cuma günü yaptığı açıklamada, şehrin bu hafta sonu binlerce temizlik işçisini, 700 tuz serpme makinesini ve 5 cm kar biriktiğinde 2.200 kar küreme aracını görevlendireceğini söyledi.

Metrolar ve otobüsler bu hafta sonu hizmet verecek olsa da, New Yorkluları mümkünse evde kalmaya çağırdı.

Teksas Valisi Greg Abbott Perşembe günü yaptığı açıklamada, eyaletin elektrik şebekesinin çökmesinin beklenmediğini söyledi.

2021 yılında eyalette yüzlerce kişinin ölümüne yol açan büyük bir fırtına gerçekleşmiş, elektrik şebekesi çökmüştü.

Buz ve kar nedeniyle bazı yerlerde elektrik kesintileri olabileceğini söyledi, ancak bunun büyük ölçekli bir şebeke arızasından farklı olacağını vurguladı.

Teksas Valisi Abbott, "Yerel elektrik sağlayıcıları şimdiye kadar hiçbir kış fırtınasına bu kadar hazırlıklı olmamıştı" dedi.

Ancak PowerOutage.com sitesi Teksas'ta 43.000'den fazla kişinin elektriğinin olmadığını bildiriyor.

16 eyalette olağanüstü hal

Cuma günü fırtına öncesinde toplam 16 eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

Bazı havayolları, iptal ihtimallerine karşı yolculara bazı durumlarda ek ücret ödemeden uçuşlarını değiştirme seçeneği sundu.

Fırtına nedeniyle hafta sonu boyunca 10.000'den fazla ABD uçuşu iptal edildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi meteorologları Rich Otto ve Tony Fracasso, BBC'nin ABD'deki haber ortağı CBS'e yaptıkları açıklamada, sürücülerin hafta sonu boyunca araç kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini ve "fırtınanın en yoğun olduğu dönemde seyahatin neredeyse imkansız" olmasının beklendiğini söyledi.

Bu arada Kanada'da dondurucu soğuklar ülkeyi etkisi altına aldı

Kaynak: BBC

ABD'yi Vuran Şiddetli Fırtına ve Dondurucu Soğuklar

BBC
ABD'yi Vuran Şiddetli Fırtına ve Dondurucu Soğuklar
