ABD'de bir yolcu uçağı, kalkış sırasında piste çıkan kişiye çarparak ölümüne neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de bir yolcu uçağı, kalkış sırasında piste çıkan kişiye çarparak ölümüne neden oldu

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de bir yolcu uçağı, kalkış sırasında piste çıkan kişiye çarparak ölümüne neden oldu
09.05.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de bir yolcu uçağı, kalkış sırasında piste çıkan kişiye çarparak ölümüne neden oldu
Haber Videosu

ABD'nin Colorado eyaletinde bir yolcu uçağının, kalkış sırasında piste çıkan bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.

ABD'nin Kolorado eyaletinde bir yolcu uçağının, kalkış sırasında piste çıkan bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.

PİSTE DOĞRU KOŞTU

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda dün gece Frontier Airlines'a ait bir uçak, kalkışa geçtiği sırada piste çıkan kişiye çarptı. Pilot havalanmayı durdururken, söz konusu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin havalimanı güvenliğini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koştuğunu ifade etti.

YOLCULAR ACİL TAHLİYE EDİLDİ: 12 YARALI

Öte yandan çarpmanın ardından uçağın motorunda yangın çıktığı belirtildi. Frontier Airlines, uçakta bulunan 224 yolcunun pistte acil tahliye edildiğini ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Havalimanı yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD'de bir yolcu uçağı, kalkış sırasında piste çıkan kişiye çarparak ölümüne neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt
Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı

17:46
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
17:27
Abdullah Kiğılı’dan Hakan Safi’ye destek
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:45:53. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'de bir yolcu uçağı, kalkış sırasında piste çıkan kişiye çarparak ölümüne neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.