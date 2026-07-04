ABD'de korku filmi gibi olay: 16 kardeşi 13 metrekarelik odada yıllarca hapsettiler - Son Dakika
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ABD'de korku filmi gibi olay: 16 kardeşi 13 metrekarelik odada yıllarca hapsettiler

04.07.2026 22:55
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ABD'nin Ohio eyaletinde başka bir soruşturma için girilen evde, resmi kayıtlardan kaçmak için 20 yıldır sürekli yer değiştiren bir ailenin 13 metrekarelik odada insan atıkları içinde kilitli tuttuğu ve yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen 16 kardeş tesadüfen kurtarıldı. Çocuklardan biri entübe edilirken, gözaltına alınan anne, baba, büyükanne ve büyükbaba hakkında 16 ayrı dava açılarak kişi başı 300 bin dolar kefalet konuldu.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı kırsal Hamden bölgesi, ülke tarihinin en tüyler ürpertici çocuk istismarı vakalarından birine sahne oldu.

13 METREKARELİK BİR ODADA HAPSEDİLEN 16 ÇOCUK KURTARILDI

Başka bir adli soruşturma kapsamında bölgedeki bir eve arama emriyle giren polis ekipleri, son 4 yıldır yaklaşık 13 metrekarelik tek bir odada kilitli tutulan ve yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen 16 kardeşi tesadüfen bulup kurtardı.

ABD'de korku filmi gibi olay: 16 kardeşi 13 metrekarelik odada yıllarca hapsettiler

Karşılaşılan manzarayı "saf kötülük" ve "kariyerinin en kötü olayı" olarak tanımlayan Ohio Başsavcısı Andy Wilson ile Vinton Bölge Şerifi Ryan Cain, çocukların insan atıkları içinde yaşadığını bildirdi. Şerif Cain, "Besi hayvanlarının bile bu çocuklardan daha iyi koşullarda barındırıldığını söyleyebilirim" diyerek vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Odada herhangi bir kafese rastlanmazken, yıllarca güneş ışığı görmeyen çocukların ağır travma yaşadığı, bazılarının hiç konuşamadığı, 18 yaşındaki en büyük çocuğun ise kendi ismini bile heceleyemediği açıklandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu kritik olan birinin ise entübe edildiği bildirildi.

ABD'de korku filmi gibi olay: 16 kardeşi 13 metrekarelik odada yıllarca hapsettiler

20 YIL BOYUNCA SÜREKLİ YER DEĞİŞTİREREK GİZLENMİŞLER

Müfettişlerin yaptığı derinlemesine inceleme, ailenin akılalmaz gizlenme yöntemini de ortaya çıkardı. Anne, baba, büyükanne ve büyükbabadan oluşan cani ailenin, son 20 yıldır Güney Ohio genelinde sürekli göçebe gibi yer değiştirerek hiçbir devlet, nüfus ve tıbbi kayda girmedikleri belirlendi. Çocukların hiçbirini okula göndermeyen şüpheliler, onları dış dünyadan tamamen izole etti. Nüfusu binin altında olan Hamden sakinleri, evde çocukların yaşadığını öğrendiklerinde büyük bir şok yaşarken, ailenin taşınmasından bu yana çevrede hiçbir çocuk görmediklerini ifade etti.

ABD'de korku filmi gibi olay: 16 kardeşi 13 metrekarelik odada yıllarca hapsettiler

KİŞİ BAŞI 300 BİN DOLAR KEFALET VE 16 AYRI DAVA

Olayın ardından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılan aile üyeleri Gary Siders Jr, Gary Siders Sr, Christina Siders ve Elizabeth Siders tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, sanıkların her biri için 300 bin dolar nakit kefalet bedeli belirledi. Vinton Bölge Savcısı William Archer, olayın bir insan kaçakçılığı değil trajik bir "aile içi durum" olduğunu vurgulayarak, 4 şüphelinin her birine "çocuğa ciddi fiziksel zarar verme ve tehlikeye atma" suçlamasıyla 16 ayrı dava açıldığını duyurdu. Savcılık, çocukların geçici velayetinin devlete devredilmesi için yasal işlemleri tamamladı.

ABD'de korku filmi gibi olay: 16 kardeşi 13 metrekarelik odada yıllarca hapsettiler

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Dünya, Çocuk, Aile, Ohio, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD'de korku filmi gibi olay: 16 kardeşi 13 metrekarelik odada yıllarca hapsettiler - Son Dakika

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