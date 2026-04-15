ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail'de bir devlet politikasıdır
ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail'de bir devlet politikasıdır

ABD\'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır
15.04.2026 11:57
ABD\'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır
ABD’li gazeteci Ana Kasparian, İsrail’e yönelik sert iddialarda bulunarak “Cinsel işkence, İsrail’de bir devlet politikasıdır. Filistinli kadınlar günlerce tecavüze uğratılıyor. Erkekler, köpekler tarafından tecavüze uğruyor” dedi. Açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, iddiaların bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı ve tartışma yarattığı belirtildi.

Amerikalı gazeteci Ana Kasparian’ın İsrail’e yönelik ağır suçlamalar içeren açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“DEVLET POLİTİKASI” İDDİASI

Görüntülerde Kasparian, İsrail’de cinsel işkencenin sistematik hale geldiğini öne sürerek bunun “bir devlet politikası” olduğunu iddia etti.

ŞOK EDEN İDDİALAR

Kasparian, Filistinli kadınların günlerce cinsel saldırıya maruz kaldığını, erkeklere yönelik de ağır istismar vakalarının yaşandığını ileri sürdü. Söz konusu ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayılırken büyük tartışma yarattı.

TARTIŞMA YARATTI

Gazetecinin açıklamaları, uluslararası kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar iddiaların araştırılması gerektiğini savunurken, bazı kesimler ise açıklamalara tepki gösterdi.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

Kasparian’ın dile getirdiği iddialara ilişkin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış resmi bir rapor bulunmadığı belirtilirken, konunun insan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdiği ifade ediliyor.

Son Dakika ABD ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır - Son Dakika

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti
“Dondurma“ diye satılanlara yasak Bakanlık el attı "Dondurma" diye satılanlara yasak! Bakanlık el attı
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
İzzet Ulvi Yönter önce paylaştı sonra sildi MHP’ye mesaj mı verdi İzzet Ulvi Yönter önce paylaştı sonra sildi! MHP'ye mesaj mı verdi?

12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:35
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
SON DAKİKA: ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır - Son Dakika
