ABD\'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır

Amerikalı gazeteci Ana Kasparian’ın İsrail’e yönelik ağır suçlamalar içeren açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Görüntülerde Kasparian, İsrail’de cinsel işkencenin sistematik hale geldiğini öne sürerek bunun “bir devlet politikası” olduğunu iddia etti.
Kasparian, Filistinli kadınların günlerce cinsel saldırıya maruz kaldığını, erkeklere yönelik de ağır istismar vakalarının yaşandığını ileri sürdü. Söz konusu ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayılırken büyük tartışma yarattı.
Gazetecinin açıklamaları, uluslararası kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar iddiaların araştırılması gerektiğini savunurken, bazı kesimler ise açıklamalara tepki gösterdi.
Kasparian’ın dile getirdiği iddialara ilişkin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış resmi bir rapor bulunmadığı belirtilirken, konunun insan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdiği ifade ediliyor.
