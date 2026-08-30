ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden - Son Dakika
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ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden

ABD\'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden
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ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyonla alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun aylar sonra çekilmiş iki yeni fotoğrafı ortaya çıktı. 25 Haziran tarihli karelerde gri eşofmanıyla görüntülenen Maduro’nun gözlüğünü çıkararak kameraya gülümsediği ve zafer işareti yaptığı görüldü. Fotoğrafları “Küçük bir sevgi ve umut hediyesi” notuyla paylaşan Maduro, “dimdik ayaktayız” mesajı vererek Venezuela’nın yeniden doğacağını söyledi.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun aylar sonra yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

İKİ FOTOĞRAFI BİRDEN PAYLAŞTI

25 Haziran tarihli ilk fotoğrafta Maduro’nun gri eşofman takımı, beyaz spor ayakkabılar ve gözlükleriyle kameraya poz verdiği görülüyor. Yakın plandan çekilen ikinci karede ise gözlüğünü eline alan Maduro’nun kameraya doğru gülümsediği zafer işareti yaptığı fark ediliyor.

ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden

“DİMDİK AYAKTAYIZ”

Söz konusu fotoğrafları sosyal medya hesabından "Küçük bir sevgi ve umut hediyesi" notuyla paylaşan Maduro, şu ifadeleri kullandı: "Bu fotoğrafları, tüm torunlarım, torunlarım, çocuklar, kızlar ve bizi seven tüm soylu insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Bilmenizi istiyorum ki biz dimdik ayaktayız, yüreğimiz sizin sevginizle dolu, o sevgi ki bize dua olarak, sürekli bir eylem olarak, dayanışma ve gerçek destek olarak ulaşıyor. Her söz için, her jest için, her bereket için sonsuz teşekkürler.

ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden

“VENEZUELA YENİDEN DOĞACAK”

Bu küçük hediyeyi neşe ve umutla keyfini çıkarın. Cilia ve ben sizi sonsuza dek kucaklıyoruz, ruhumuz sizde ve Tanrı’ya olan inancımız sağlam. Havari Pavlus’un dediği gibi: “Ama bunların hepsinde, bizi sevenin aracılığıyla geniş bir zafer elde ediyoruz” (Rom 8,37). Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz: Tanrı bizimle. Tanrı sağlayacak. Venezuela yeniden doğacak. Bereketler."

ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

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Son Dakika Venezuela ABD'nin alıkoyduğu Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden - Son Dakika

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