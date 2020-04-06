Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti - Son Dakika Spor

Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti

6 saat önce

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon geride kalan 26 haftalık periyotta 14 maçta düdük çaldı.

Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti, System.String[]

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon geride kalan 26 haftalık periyotta 14 maçta düdük çaldı.


Kayseri Bölgesi Üst klasman hakemi, Abdulkadir Bitigen geride kalan 26 hafta sonunda Süper Ligde 13 maçı ve Türkiye Kupası'nda 1 maçı yönetti. Abdülkadir Bitigen, Süper Ligde 6 maçta VAR Hakemi olarak görev yaparken, TFF Süper Kupa final maçında 1 ve kupada ise 3 maçta VAR olarak görev yaptı.


Hakemlik hayatında sadece 1 kez derbi maçı yöneten Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada başarılı bir performans ortaya koyarak Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun güvendiği isimlerden birisi haline geldi.


Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlar:


HAKEM


Denizlispor 2-0 Galatasaray


Ç. Rizespor 0-0 Göztepe


Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü


Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği


Galatasaray 2-0 Ç.Rizespor


Trabzonspor 1-0 Alanyaspor


Göztepe 2-2 Fenerbahçe


Kasımpaşa 3-4 Gaziantep


Galatasaray 5-0 Antalyaspor


Sivasspor 1-1 Ç.Rizespor


M. Başakşehir 1-0 Beşiktaş


Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor


Galatasaray 0-0 Beşiktaş


Trabzonspor 5-0 Erzurumspor (Kupa)


VAR


Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray


M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor


Galatasaray 0-1 M.Başakşehir


Kasımpaşa 0-3 Galatasaray


Fenerbahçe 1-3 Galatasaray


Göztepe 0-3 M.Başakşehir


Akhisarspor 0-1 Galatasaray (TFF Süper Kupa)


M.Başakşehir 1-1 Kırklarelispor (Kupa)


Denizlispor 4-4 Trabzonspor (Kupa)


Antalyaspor 0-0 Konyaspor (Kupa) - KAYSERİ

Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:39 Kaynak: İHA

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