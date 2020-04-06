Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon geride kalan 26 haftalık periyotta 14 maçta düdük çaldı.



Kayseri Bölgesi Üst klasman hakemi, Abdulkadir Bitigen geride kalan 26 hafta sonunda Süper Ligde 13 maçı ve Türkiye Kupası'nda 1 maçı yönetti. Abdülkadir Bitigen, Süper Ligde 6 maçta VAR Hakemi olarak görev yaparken, TFF Süper Kupa final maçında 1 ve kupada ise 3 maçta VAR olarak görev yaptı.



Hakemlik hayatında sadece 1 kez derbi maçı yöneten Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada başarılı bir performans ortaya koyarak Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun güvendiği isimlerden birisi haline geldi.



Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlar:



HAKEM



Denizlispor 2-0 Galatasaray



Ç. Rizespor 0-0 Göztepe



Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü



Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği



Galatasaray 2-0 Ç.Rizespor



Trabzonspor 1-0 Alanyaspor



Göztepe 2-2 Fenerbahçe



Kasımpaşa 3-4 Gaziantep



Galatasaray 5-0 Antalyaspor



Sivasspor 1-1 Ç.Rizespor



M. Başakşehir 1-0 Beşiktaş



Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor



Galatasaray 0-0 Beşiktaş



Trabzonspor 5-0 Erzurumspor (Kupa)



VAR



Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray



M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor



Galatasaray 0-1 M.Başakşehir



Kasımpaşa 0-3 Galatasaray



Fenerbahçe 1-3 Galatasaray



Göztepe 0-3 M.Başakşehir



Akhisarspor 0-1 Galatasaray (TFF Süper Kupa)



M.Başakşehir 1-1 Kırklarelispor (Kupa)



Denizlispor 4-4 Trabzonspor (Kupa)



Antalyaspor 0-0 Konyaspor (Kupa) - KAYSERİ