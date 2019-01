Abdülkadir ve Sosa'dan Basın Toplantısı

Trabzonspor'da Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor'da futbolcular Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür basın toplantısı düzenledi. İlk olarak söz alan Jose Sosa, mutluluk ve başarıyla geçen bir yıl dileklerini ileterek, "Her arkadaşım gibi özellikle kaptan olarak burada olmam gerektiğinin bilincindeyim. Oynamayacak ya da antrenmana çıkamayacak olsam da arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışan biriyim. Kaptanlığın sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.



"ABDÜLKADİR GİBİ OYUNCULARIN OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR" Abdülkadir gibi diğer genç oyuncuların olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Sosa, "Biz de en iyi şekilde bizimle birlikte olmalarını sağlıyoruz. Abdülkadir genç oyuncular için de çok iyi bir örnek. Nereye kadar yükselebileceklerini de gösteren bir gerçek. Abdülkadir'in şu anki durumundan dolayı ben de çok mutluyum. Kendisinde büyük bir potansiyel görüyorum. Çok hassas olunması gereken bir durum var, basın da kendisine gelen tekliflerle ilgili biraz daha dikkatli olmalı. Çok büyük yeteneği var ama onun da aklını karıştırmamak adına daha dikkatli olabiliriz. Yönetimimiz gerektiği kararları zaten alıyordur. Her zaman futbolda gün gün bakmanız gerekiyor. Futbolda gelecek dediğiniz şey aslında şu andır" ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZIN BİZE GÜVENMESİ MUTLU EDEN BİR DURUM" Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman ile alakalı da konuşan Arjantinli futbolcu, şunları söyledi:



"Hocamız için de bu önemli bir durum diye düşünüyorum, çok uzun yıllar oynadığı takıma hoca olmak her oyuncunun hayalidir. Onun açısından mükemmel bir durum olmalı. Ben de böyle bir şey isterim. Hocanızın size güvenmesi sizi çok mutlu eden bir durum. Hepimiz burada güç toplamaya ve ikinci yarıya çok iyi bir şekilde girmek istiyorum."



"KAPTAN OLMADAN ÖNCE DE ELİMDEN GELENİ YAPIYORDUM" Kaptanlığı almasının kendinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını belirten Sosa, "Kaptan olmadan önce de elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Tabii sorumluluk yüklendi ama aynı kişi olmaya devam ediyorum. Bir değişim yaşanıyor, geçen sene tam adaptasyon sürecini yaşayamadım. Her maçta daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk geliş zamanlarımda sıkıntılı süreçler yaşandı ama burada olup olmayan kişiler hakkında bir şey söylemem mümkün değil. Bu yılın geçen yıldan çok daha iyi olmasına çalışıyorum" diye konuştu. Olcay Şahan'ın kadro dışı kalması hakkında da görüşlerini bildiren Arjantinli, "Bu durumu çok fazla takip edemedim. Trabzonspor'a gelmeden önce kendisi buraya gelmem yönünde beni bilgilendirmişti. Başka takımlarda da beraber oynadık ama güncel durum hakkında bilgim yok. Mutlaka kulüp bu kararı almadan önce yönetim ve teknik heyet düşünmüşlerdir. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz konularında olduğu gibi bizim fikir belirtebileceğimiz konular değil" dedi.



"DOĞAL POZİSYONUM ORTA SAHA" Orta sahada oynamanın riskli olduğunun da altını çizen Sosa, "Benim doğal pozisyonum orta saha, bu sene takıma böyle yardımcı olmam gerekiyordu, ben de böyle yardımcı oluyorum. Oynadığım pozisyon riskli bir pozisyon, oyun kurma, oyunun yönünü değiştirme ve bütün geri kalan sorumluluklar bu pozisyonun sırtındadır. Ben de tecrübemin de bana kattıklarıyla elimden gelen en iyi şekilde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



"İNSANLAR OLUMSUZ HABERLERE DAHA FAZLA İNANIYOR" Sosyal medyada kendisi ve ailesi hakkında birçok haber yazıldığına değinen 33 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz dışarıya çıkıyoruz. Sosyal medya geçen yıl geldiğimde hakkımda çok fazla gerçek olmayan şeyler yazılmıştı. Ailemin gelmeyeceği, Trabzonspor'da yaşamak istemediği söylenmişti. Bunların hiçbirine cevap vermek istemedim. Beni tanıyan insanlar, ailemin böyle insanlar olmayacağını bilirler. Zaten bizi tanıyan insanlar neyin gerçek olup olmayacağını iyi bilen insanlar. Sosyal medyadan taraftarımızın çok fazla desteğini hissediyoruz. Sosyal medya insanların fikirlerini değiştirebilecek bir ortam. İnsanlar maalesef olumsuz haberlere daha fazla inanıyorlar. Ailemi de düşünmek zorundayım, sosyal medyayı ben de kullanıyorum ama öncelikle ailemi düşünmek zorundayım" diye konuştu.



ABDÜLKADİR ÖMÜR: "ALT YAPIDAN GELENLER UMARIM BURADA KALIR" Alt yapıdan kampa katılanların olmasını 'mutluluk verici' olarak nitelendiren Abdülkadir Ömür, "Yaklaşık 19 arkadaşımızla buraya geldik altyapıdan, çok mutluluk verici, bir hayalimizdi. Hem Trabzonspor camiası hem de aile ortamı oluyor. Daha bir şey öğrenmedik, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ağabeylik yapmıyorum. Yusuf ağabey, Kamil ağabey ağabeylik yapıyor. İnşallah birçoğu burada kalabilir. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu



"AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİM VAR" Trabzonspor'da başarılar elde etmeden Avrupa'ya gitmek istemediğini dile getiren genç oyuncu, "Burada bazı başarılar elde etmek istiyorum. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmek gibi bir durumum yok. Önceliğim Trabzonspor ama Avrupa'da oynama hayalim var, ben de inşallah bir gün orada oynarım. Sahada karakteriyle küçüklüğümden beri Iniesta'yı örnek almak isterim. Futbolcularla tartışmayan karakteri gözümü çarptı. Bazı insanlar oyun stili olarak beni Messi'ye benzetiyorlar. O dünyanın en iyi futbolcusu, ona benzetilmek inanılmaz bir şey. İnşallah ona benzetilmeye layık olabilirim. Hayalim burada başarılı olup daha sonra Avrupa'ya gitmek" dedi.



"KULÜP GİT DERSE GİDERİZ, KAL DERSE KALIRIZ" İngiliz ekibi Liverpool'un kendisini transfer etmek istediğinin hatırlatılması üzerine ise Abdülkadir, "Liverpool çok önemli bir kulüp. Dünyada en başta gelen kulüplerden biri. Bu teklifler öncelikle kulübümüzün konuşabileceği şeyler. Kulübümüz onay verdiği takdirde bu görüşmeler yapılabilir. Bizim elimiz kolumuz bağlı, kulüp git derse gideriz, kal derse kalırız. Bu yıl çok iyi gidiyoruz, şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Önümüzde çok kritik bir Başakşehir maçı var. Nasip diyelim" açıklamasında bulundu. Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasına ilişkin olarak da 19 yaşındaki futbolcu, "Burak ağabey ile geldiği günden beri ağabey-kardeş ilişkisine sahiptik. Gidişi, Trabzonspor için hayırlısı oldu. Her zaman konuşuruz, saha dışında pek bir etkisi olduğunu düşünmüyorum, benim işim sahada. Sadece dışarıda ağabey-kardeş olarak devam ederiz" ifadelerini kullandı.



"BAŞAKŞEHİR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ" Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçı lider Medipol Başakşehir ile oynayacaklarını ve bu mücadelenin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Abdülkadir Ömür, "Başakşehir maçından önce Balıkesir maçımız var. Kupada finale kadar gidebiliriz. Kupada uzun süredir başarı elde edememiştik. Maç maç gidiyoruz. Balıkesir ile ilk maçta iyi bir sonuç elde edip rövanşa avantajlı girmek istiyoruz. Başakşehir maçı çok çok önemli. 6 puanlık bir fark var. Takımdaki birçok oyuncu bize tecrübe aktarıyor, genç bir takımız ama sahada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sahada da sonuç almaya başladık. Zevk veren bir futbol oynamaya başladık. Yavaş yavaş bir havaya kapılmaya başladık. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacak. En iyi şekilde o maça çıkmaya çalışacağız" dedi. Abdülkadir, ilk yarının en güzel golünün ise Sosa'nın Fenerbahçe'ye attığı gol olduğunu belirtti.



