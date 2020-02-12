Abdurahim Albayrak: "Galatasaray'ın borcu yönetilebilir duruma geldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdurahim Albayrak: 'Galatasaray'ın borcu yönetilebilir duruma geldi' - Son Dakika

Abdurahim Albayrak: "Galatasaray'ın borcu yönetilebilir duruma geldi"

6 saat önce

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, sarı-kırmızılıların borcunun yönetilebilir duruma geldiğini belirterek, gelecekte büyük transferlerin olmayacağını ve gençlere yöneleceklerini söyledi.

Abdurahim Albayrak:

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, sarı-kırmızılıların borcunun yönetilebilir duruma geldiğini belirterek, gelecekte büyük transferlerin olmayacağını ve gençlere yöneleceklerini söyledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapan Albayrak, "Divan başkanımız çok güzel bir şey dedi. '14 Şubat Sevgililer Günü gelin birlik' olalım. Biz birlik olursak Galatasaray'ın başaramayacağı bir şey yok. Buna çok ihtiyacımız var. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var. Baktık, ettik bazı arkadaşlar anlatıyor ama inan 24 saat bu listeyle yaşıyorum" diye konuştu.

"FUTBOL TAKIMININ OCAK AYI MAAŞLARI KALDI"

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularının ocak maaşlarının kaldığını belirten Abdurrahim Albayrak, "Bu da 10 gün geçmiştir. Geldik geleli kardeşlerimizin maaşını ayın 2'sinde hiç yatıramadık. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok acımasız eleştiriyorsunuz ama Mustafa Cengiz başkan ve ekibinin çok iyi işler yaptığını bilin istiyorum" dedi.

"GELECEKTE BÜYÜK TRANSFER OLMAYACAK"

Galatasaray'ın borcunun yönetilebilir duruma geldiğini vurgulayan Albayrak, "Transfer döneminde aldığımız sattığımız oyuncular sonucunda 1 milyon Euro karımız var. Gelecek sezon başı göreceksiniz çok güzel şeylere imza atmışız. Bunlar Galatasaray'ın geleceği olacak. O zaman bana açık bir şekilde hepimize hesap sorabilirsiniz. Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyorum. Hepimizin büyük çabası ve emeği var. Birçoğunu gerçekleştirdik. Birçoğunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabi ki eleştireceksiniz. Bu yönetim nasıl Florya'yı terk etmediyse adayı da halledecektir. Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır. Geldik 2 sefer şampiyon olduk. Allah'ın izni ile bu sene de şampiyon olacağız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 30 milyon Galatasaraylılarla beraber kutlayalım, beraber sarılalım. O mutluluğu beraber yaşayalım" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Abdurahim Albayrak, Sevgililer Günü, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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