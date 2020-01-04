Aç kalan martılar katı atık imha merkezine akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aç kalan martılar katı atık imha merkezine akın etti - Son Dakika

Aç kalan martılar katı atık imha merkezine akın etti

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, göl ve nehir gibi sulak alanlara yakın yerlerde koloniler halinde yaşayan Van Gölü martıları, yeterince yiyecek bulamadıkları için Karacadağ'daki katı atık imha merkezine akın edip, karınlarını doyuruyor.

Aç kalan martılar katı atık imha merkezine akın etti, System.String[]

DİYARBAKIR'da, göl ve nehir gibi sulak alanlara yakın yerlerde koloniler halinde yaşayan Van Gölü martıları, yeterince yiyecek bulamadıkları için Karacadağ'daki katı atık imha merkezine akın edip, karınlarını doyuruyor.

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü ile kent merkezine yakın göletlerde koloniler halinde yaşayan binlerce Van Gölü martısı, beslenmek için her gün Karacadağ eteğindeki katı atıkların imha edildiği çöp alanına gidiyor. Binlerce martı, çöplerin yakıldığı alanda bakır, demir, naylon ve cam gibi geri dönüşümü sağlanabilen maddeleri arayan insanlara aldırmadan yiyecek arıyor. Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Ermenistan ve batı İran'da dağ göllerinin yanında yuva yaparak yaz mevsiminde üreyen Van Gölü martıları, Diyarbakır'da ise en çok kentin yaklaşık 35 kilometre kuzeyinde bulunan Deve Geçidi Barajı ile ment merkezine yakın Karacadağ eteklerindeki göllerde yaşıyor.

Türkiye'de deniz martılarının aksine daha çok iç bölgelerde kalabalık popülasyonlar halinde, yüksek dağlık göllerde bulunan Van Gölü martıları, Diyarbakır'ın yanı sıra Van Gölü, Tuz Gölü ve Beyşehir göllerinde yaşıyor. Kış aylarında Doğu Akdeniz kıyılarında da görülen Van Gölü martısı, gümüş martıdan biraz küçük, başı daha yuvarlak, gözleri koyu renkli, gagası daha kısa ve ince olarak tanınıyor. En büyük kolonileri Ermenistan'daki Sevan Gölü ve Arpilich Gölü'nde görülen Van Gölü martılarını Diyarbakır'daki sayıları ise net olmamakla birlikte kış aylarında binlercesi Karacadağ'daki katı atık imha merkezinde bir araya geliyor.

Kısmi göçmen olan Van Gölü martıları, kış şartlarında birçok kuşla birlikte Türkiye'nin güney kıyılarına geçiyor. Türkiye'nin yanı sıra, martılar Lübnan ve İsrail'e de geçiyor. Ancak daha küçük sayılardaki grupları, Kıbrıs, Mısır ve Basra Körfezi'ne kadar uzanıyor. Uzmanlar, martıların yeterli besin bulamadıkları için çöplük alanlara gittiğini belirtti.


Diyarbakır, Karacadağ, Van Gölü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:27 Kaynak: DHA
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