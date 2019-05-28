Açıkhava Geceleri İçin Geri Sayım Başladı

Yılın en heyecanla beklenen zamanı için geri sayım başladı. Kerki-Solfej'in her yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladığı Harbiye Açıkhava Konserleri 30 Haziran akşamı başlıyor. Kerki- Solfej, İstanbul Harbiye konserleri sonrası da ege ve güneye inecek. Bu yaz Altınoluk, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Datça, Kuşadası ve Marmaris yine en güzel konserlere ev sahipliği yapacak.

AÇILIŞI ZÜLFÜ LİVANELİ YAPACAK

"Sevda Değil", "Kardeşin Duymaz", "Merhaba", "Leylim Ley", "Özgürlük", "Zor Yıllar" gibi şarkılarla 50 yılı aşkın bir süredir sanatın içinde var olan Zülfü Livaneli, 30 Haziran'da Harbiye sahnesinin bu yılki ilk konuğu olacak. Livaneli, Harbiye'de vereceği konserle aynı zamanda Kerki-Solfej ile gerçekleştireceği yeni turnesinin de başlangıcını yapmış olacak. "Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri" konser serisinde bugüne dek yaptığı film müzikleri ve şarkılarının hikayelerini yeniden yorumlayacak olan sanatçıya Türkiye'nin en ünlü orkestra şeflerinden Rengim Gökmen'in yöneteceği 48 kişilik filarmoni orkestrası ile birlikte Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi de eşlik edecek.

CEYLAN ERTEM EN SEVİLEN YORUMLARIYLA HARBİYE'DE

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkacak. Daha önce Sıla'nın konuğu olarak Harbiye'de sahneye çıkan ve 'Esmer' şarkısını Sıla ile birlikte seslendiren Ertem, bu kez kendi repertuarıyla sevenleriyle buluşacak.

HARBİYE'NİN OLMAZSA OLMAZI EROL EVGİN

Bu sene 'Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konserleri' ile sevenleriyle buluşan duayen sanatçı Erol Evgin, en sevilen şarkılarını 3 Temmuz akşamı Harbiye seyircisi ile birlikte seslendirecek. Şarkılarıyla dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak olan Erol Evgin, 50 yıllık sanat hayatında edindiği tecrübeleri esprili bir şekilde anlatmasıyla da seyirciyi güldürecek.

LEVENT YÜKSEL ŞARKILARIYLA ROMANTİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARACAK

Pop müziğin en sevilen seslerinden Levent Yüksel, açıkhava sahnesinde 4 Temmuz'da hayranlarıyla buluşacak. Geçmişten bugüne tüm albümlerinden hazırladığı özel repertuarıyla seyirci karşısına çıkacak olan Yüksel, şarkılarıyla dinleyenleri romantik bir yolculuğa çıkaracak.

SERTAB ERENER BU KEZ ELEKTRİK AKUSTİK PERFORMANSIYLA SAHNEDE

Son yıllarda farklı projelerle dinleyicisiyle buluşan Sertab Erener, Harbiye'ye elektrik akustik performansıyla çıkacak. Erener, 6-7 Temmuz'da açıkhava sahnesinde olacak.

AÇIKHAVADA MOR VE ÖTESİ İLE SENFONİ

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nin 8 Temmuz akşamındaki konuğu ise Mor ve Ötesi. 'Mor ve Ötesi Senfonik' konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak olan grubun performansı şimdiden heyecanla bekleniyor.