Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Korkut: " Avrupa'da ne varsa Türkiye'de bir tık ilerisi var"

-"Türkiye genelinde 5400 ambulans ve 17 helikopter ile hizmet veriyoruz"

KAYSERİ - Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Korkut, Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısında, acil sağlık hizmetlerinde Avrupa'nın bir tık ilerisinde bulunulduğunu belirterek, "Türkiye genelinde 5400 ambulans ve 17 helikopter ile hizmet veriyoruz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen toplantıya, Acil Sağlık Hizmetleri Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Erdal Çenesiz, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Müdürlüklerin Başkanları, Başkan Yardımcıları, Hastane Başhekimleri ve birçok katılımcı iştirak etti.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Korkut ise Acil Sağlık Hizmetlerinin Türkiye'de yakaladığı ivmeden bahsetti. Korkut " 1994 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları kurulmaya başladı. O yıllarda birçok ilde tek ekip tek ambulans ile hizmet veriliyordu. Şu anda ise 5400 ambulans hizmet vermekte. Şunu da belirtmek isterim 3,4 yaş ortalaması ile dünyanın en genç ambulans filolarından birine sahibiz. Avrupa'da bu kadar genç ambulans göremezsiniz. Avrupa da ne varsa bizde bir tık ilerisi var artık" dedi.

Kayseri'de sağlık alanında çok başarılı ve güzel işler yapıldığını dile getiren Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Korkut "İl dışı hasta nakil sayısı çok az. Yoğun bakım, yanık ünitesi, el ve plastik cerrahisinde oldukça başarılı arkadaşlarımız var. Ben buradaki değerlendirmeden mutlu oldum. Baktığınız zaman nüfusu yaklaşık 1 milyon 300 bin olan bir il. Sağlık teşkilatı oldukça iyi yapılanmış. 112 ulaşım süreleri iyi, burada çalışan arkadaşların ciddi gayret ve eforları var bu beni çok mutlu etti" dedi. Korkut, "Ülkemiz hastane öncesi acil sağlık hizmetleri dünyanın birçok ülkesinden önde. 17 tane helikopterimiz var. Bir tanesi Kayseri'nin, bir dönem ara vermişti tekrar gelecek. Uçaklarımız var. Yurtdışına çeşitli operasyonlar yapıyoruz. Gidip Amerika'dan dahi hasta aldığımız oluyor. Bunun için yalnızca Türk vatandaşı olmanız yeterli. Hiçbir ücret talep edilmiyor. Yeter ki Türk vatandaşı yurtdışında, 'Ben bu ülkede tedavi olamıyorum. Türkiye'ye memleketime gelmek istiyorum' desin. Biz onu Türkiye'ye getirip burada tedavisini yaptırıyoruz" diye konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi'nin bölge hastanesi konumda hizmet verdiğine vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Benli ise "Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Semih Korkut'u ağırlamaktan onur duyuyoruz. Şehir Hastanesi, Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastanesi ve özel hastaneler ile birlikte Kayseri, bölgede büyük bir yükü kaldırıyor. Hinterlant olarak yaklaşık 3 milyon insana sağlık hizmeti veriyoruz. Yaptığımız bir araştırmada, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatan hastalarımızın %42'sinin oturumlarının Kayseri olmadığını gördük. Bu da Kayseri Şehir Hastane'nin bölge hastanesi konumunda hizmet verdiğini gösteriyor. Diğer taraftan hava ambulansı için müjdeyi verdiğinden dolayı genel müdürümüze ayrıca saygılarımı sunuyorum. Birlikte inşallah daha güzel daha iyi işler yapacağız. Geçen sene 12 tane ambulans Kayseri'mize tahsis edilmişti. Ambulanslarımızın ergonomik planlamasıyla vakaya ulaşma sürelerimiz Bakanlığımızın istediği rakamların ilerisine taşıdık, çok iyi bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden'in bölgesel sevkler ve 112 istatistikleri ile alakalı sunum yaptığı toplantı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Ahmet Ceylan'ın genel değerlendirmeleri ile son buldu.

112 Acil Çağrı Merkezini ve Hayriye Baykan 112 Acil Sağlık İstasyonunu ziyaret eden Bakanlık Heyeti ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir araya gelerek Kayseri'de verilen acil sağlık hizmetlerinin detaylı değerlendirmesini yaptılar.