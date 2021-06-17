Üye Girişi
Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması

17.06.2021 16:53
Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tüm illegal yapılarla, demokrasi dışı yapılarla da mücadele etmek bizim siyasetimizin temel görevidir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tüm illegal yapılarla, demokrasi dışı yapılarla da mücadele etmek bizim siyasetimizin temel görevidir. Hukukun üstünde hiçbir güç yoktur, bu mücadelemizi de elbette sürdüreceğiz." dedi.

Gül, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda "Adalet Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm" başlıklı sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde yaklaşımlarının, reformlara ve hukukun üstünlüğüne dönük olduğunu belirten Gül, 2023'e kadar adım adım yapacakları "yargı reformu" hedeflerinin yarısına yakınının hayata geçtiğini söyledi.

İnsan Hakları Eylem Planı ile özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye anlayışıyla hedeflerini ortaya koyduklarını dile getiren Gül, "'Her şey çok iyi, güllük gülistanlık deseydik' zaten bu eylem planlarını, reform çalışmalarımızı yapmazdık." diye konuştu. Gül, uygulamada yaşanan eksikliklerle ilgili eğitimlerin de verildiğini ifade etti.

Sosyal medyada yapılan hakaretler

Sosyal medya mecralarından yapılan hakaretlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Gül, şöyle devam etti:

"Bizim ailelerimize de hakaretler oluyor. Emin olun, herhalde Türkiye'de en fazla hakarete maruz kalanlardan birisi de biziz. Elbette bu konudaki şeylerin hiçbirisi kabul edilemez. Bununla etkin mücadele gerekiyor. Kanunlar ortada. Burada hakimi, savcıyı, yargıyı, adalet sistemini suçlamak kolaycılık. Ben bu konumdayım. Benim anneme, eşime, aileme; Hakkari'nin köyündeki adamın annesine de kardeşine de bacısına da kimse küfredemez, etmemeli. Bu konuda 15 yıldır uygulanan bir kanun var. Topu yargıya atmak işin kolaycılığı. İşte Meclisteyiz. Meclis der ki, 'Bu bu suçlarla ilgili tutuklama yasağını kaldırıyorum.' Bu kararı alır, düzenlemeyi yapar, uygulayıcılar da uygular. Dolayısıyla bu anlamda meselenin çözüm noktasının da nerede olduğuna bakmak gerekir."

Gül, ayrımcılık ve nefret suçlarına dair yapılması gerekenlerle ilgili önemli adımlar atıldığını ifade ederek "Bir suç sokakta yapıldıysa da hakaret, küfür, suçtur; sosyal medyada yapıldıysa da suçtur. Hatta sokak ortasında olan şey iki kişi arasında oluyor, burada herkese bir hakaret yapılabiliyor. Sövme özgürlüğü yok. Sokakta da sosyal medyada da yok. Hiç kimsenin din, dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep farklılığından dolayı bir nefret suçuyla karşılaşması asla kabul edilemez. Bu konuda da ayrıca neler yapılabilecek ilave olarak, eylem planımızdaki hedeflerimizden birisidir." dedi.

"Türkiye'nin hukuk devleti niteliğinden kimse şüphe duymasın"

Hakimlerin Anayasa, kanun, hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini dile getiren Gül, görülmekte olan bir davayla ilgili yürütmenin, yasamanın hiçbir şekilde yargı yetkisi kullanamayacağının, tavsiye ve telkinde bulunamayacağının açık olduğunu söyledi.

İhbar üzerine ya da başka bir suretle kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar verme yetkisinin savcılara tanındığını aktaran Gül, "Türkiye, kurumlar ve kurallar devletidir. Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir. Devletin kurum ve kuralları da işlemektedir. Türkiye'nin hukuk devleti niteliğinden kimse şüphe duymasın." diye konuştu.

Hukuk devletinde herkes için hak arama yollarının açık olduğunu, hak arayanın yargıya gitmesi gerektiğini ifade eden Gül, "İddiası olan da yine delillerini alacak, yine yargıya gidecek. Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargının bağımsız ve tarafsızlığını korumak önce hakimler ve savcıların görevidir." dedi.

"İtibar suikastları, algı operasyonlarıyla kimse bir şey elde edemez"

Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin, eski Türkiye olmadığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Eski Türkiye alışkanlıklarıyla itibar suikastları, algı operasyonlarıyla kimse bir şey elde edemez. AK Parti, temiz siyasetin adıdır. 2002'den bu yana çetelerle, suç örgütleriyle, vesayetle mücadele etmiş bir siyasi hareketiz. Bu yolculuğumuz bu mücadeleyle, bu anlayışla da devam edecektir. Suçla mücadele de yine bağımsız, tarafsız yargının yapması bir süreçtir. Ülkemizin demokrasi, hukuk devleti müktesebatını geri götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm illegal yapılarla, demokrasi dışı yapılarla da mücadele etmek bizim siyasetimizin temel görevidir. Bu mücadelemizi de yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hukukun üstünde hiçbir güç yoktur, bu mücadelemizi de elbette sürdüreceğiz.

Suç ihbarıyla ilgili konuyu araştırmak münhasıran cumhuriyet savcısına tanınan bir yetkidir. Hiçbir merci ya da kurum savcının bu yetkisini kullanamayacağı gibi, 'Dava aç ya da açma' gibi telkinlerde de bulunamaz. 2004'e kadar Adalet Bakanı'nın kamu davası açılması için cumhuriyet savcılarına emir verme yetkisi vardı. Bu yetki 2004'te kaldırıldı. 2005'te yürürlüğe giren kanunla da ihbar, şikayet üzerine ya da resen hazırlık soruşturması başlatma, dava açma yetkisi cumhuriyet savcılarına verilmiştir. Dolayısıyla savcılarımızdan, bağımsız yargıdan elbette suçla etkin mücadeleyi yapması hukuk devletinde beklenendir. Cumhuriyet savcıları da bunu gizli bir şekilde sürdürür ve yürüttükleri yargısal süreçlerle kamuoyunu bilgilendirirler. "

Abdulhamit Gül, bir iddiayla ilgili bilgi ve belge vermek isteyenlere adliyelerin kapısının açık olduğunu söyleyerek "Yargı mensuplarının görevi de bu iddiaların üstüne gidip, takip edip değerlendirmektir. Karakter suikastı, FETÖ'nün geçmiş zamanlarda da yaptığı, bu konularla ilgili insanımızın lekelenmeme hakkı herkesin ortak insan onurudur. Bunu korumak da hepimizin ortak görevidir." değerlendirmesini yaptı.

İzmir'de avukata silahla tehdit olayı

İzmir'de haciz işlemi sırasında bir avukatın darbedilerek silahla tehdit edildiği saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Gül, "Şüpheli tutuklanmıştır. Bu tür hadiselerin yaşanması bizleri derinden üzmekte. Bu saldırılarla daha etkin mücadele konusunda da yine hem Meclisimiz hem idare ortak her türlü çalışmayı sürdürme kararlılığında olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Cezaevinde kötü muamele, sağlık konularını geciktirme gibi bir cezalandırmayı asla kabul edemeyeceklerinin altını çizen Gül, "Tutumumuz nettir. Bu konuda hiçbir şekilde sistematik bir fena muamele görülmemektedir. Buna müsamahamız olmaz. Bu konuda kırmızı çizgimiz insan onuru, hasiyeti, sağlığı ve güvenliğidir." dedi.

"İlk derece mahkemelerinin tüm kararlarını vatandaşlarımızın erişimine açacağız"

Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nda, ilk derece mahkemelerinin tüm kararlarını kişisel verileri kapatarak vatandaşların erişimine açacaklarını bildirdi. Gül, "Bir adliyede 10'uncu mahkemede bir karar verilirken 11'inci mahkeme aynı konuyla ilgili bir başka karar verdiyse 'Ey hakim, ey savcı, ben seni Türk milletinin denetimine açıyorum.' diye bunları açacağız. Bunların son aşamasındayız. Böylece verilen tüm kararlarla ilgili farklı bir durum varsa bakılacak." bilgisini paylaştı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin Bakanlığın Çağlayan şubesi olmadığını, Ankara Adliyesi'nin Ankara İl Müdürlüğü olmadığını, bunların bağımsız ve tarafsız yargı mensuplarının yargısal kararları verdiği mecralar olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Teknik konularla ilgili, Türk milleti adına verdiğiniz kararları Türk milletinin denetimine açıyoruz. Onun ötesinde yargı mensuplarına hiçbir şekilde bir değerlendirmede bulunamayız. Zaten bir yargı mensubu, 'Şu kişi dedi, bu kişi dedi.' diyerek onun dediğine göre hareket ediyorsa o zaten yargı mensubu da değildir, o cübbesini de giymesin, ona bir yüktür. Geçmişte bunun örnekleri vardı. Brifing alan veren, kumpas delillerini alıp sözde yargılamalar yapan, devletin hiyerarşisini değiştirmek adına bilgisayarına deliller üretip yerleştiren uygulamaları gördük. Ama biz güven veren adalete doğru bu adımları atma yönünde kararlıyız."

Dijital Mecralar Komisyonu, Abdülhamit Gül, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada 1,5 milyon doz eşiği aşıldı 23:16 Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada 1,5 milyon doz eşiği aşıldı Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı 22:25 Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor 22:04 Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı 21:56 Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı "virüs agresifleşti" diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı 21:19 Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı 20:12 "Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış 19:26 HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı 18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı         
23:35
Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu         
23:14
Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı         
22:09
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi         
22:01
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı         
21:43
MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil         
21:17
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim         
20:09
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor         
18:12
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 23:49:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement