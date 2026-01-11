Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika
Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi İlan Edildi

11.01.2026 15:50
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "29,3 milyon metrekare büyüklüğünde 'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla ilan edildi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabı hesabından yaptığı paylaşımda, Türk sanayini geleceğe taşıyacak adımların atılmaya devam edildiğini belirterek, "29,3 milyon metrekare büyüklüğünde 'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla ilan edildi. On binlerce insanımıza istihdam sağlayacak bu değerli adım şehrimize, bölgemize, Türk sanayisine hayırlı, uğurlu olsun. Kimya sektöründe ihracatımızı 23 yılda 2,7 milyar dolardan 32 milyar dolara yükselttik. Son 10 yılda sektörde büyük ölçekli projelere sunduğumuz teşviklerle 19 milyar dolarlık yatırımın önünü açtık" açıklamasında bulundu.

'CARİ AÇIĞIMIZI KAPATACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Kacır, "Şimdi daha büyük hedefler zamanı. Ceyhan'da kurduğumuz Endüstri Bölgesini önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayi yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz. Stratejik alanlarda ülkemizin üretim kapasitesini artırmaya, katma değerli yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

