Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar
Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar

Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar
10.12.2025 10:07
Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar
Adana'da 14 ve 15 yaşlarındaki 4 çocuk, vitrinden beğendikleri motosikletleri, galeriye girerek saniyeler içerisinde çaldı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken çocuklar evlerinde kısa sürede yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Girne Bulvarı'nda 30 Kasım'da sıfır motosiklet satışı yapan bir galeride hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre, arkadaş olan M.H. (14), B.K. (15), İ.A. (15) ve E.K. (14) gezintiye çıktıkları sırada sıfır motosiklet satan bir galerinin önüne geldi.

Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar

ÖNCE VİTRİNDEN BEĞENDİLER SONRA ÇALDILAR

Çocuklar vitrinden birbirlerine beğendikleri motosikletleri gösterdi. Ardından çocuklardan biri zorla kepengin altından geçip galeriye girdi. Sonra kepengin tuşuna basarak açtı. Ardından diğer çocuklar da içeri girdi. İçeri giren çocuklar beğendikleri motosikletleri alıp götürdü.

Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar

4 ÇOCUK EVLERİNDE YAKALANARAK TUTUKLANDI

Olay anı ise anbean güvelik kameralarına yansıdı. İş yeri çalışanları sabah galeriye geldiğinde motosikletlerin eksik olduğunu görünce güvenlik kameralarına baktı. Hırsızlığı gören çalışanlar durumu polise bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 çocuğun kaçış güzergahını çıkarttı. Çocukların evlerine gittiği tespit edildi. Yapılan operasyonla 4 çocuk da evlerinde yakalandı. Çaldıkları motosikletler de ele geçirilerek galeriye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Bu çocuklar 14-15 yaşlarında! Beğendikleri motosikletleri saniyeler içinde çaldılar - Son Dakika
