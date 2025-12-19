Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti - Son Dakika
Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti

Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti
19.12.2025 10:19
Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti
Adana'da işlek caddelerde gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 55 dolmuş ve otobüs şoförüne toplam 83 bin TL para cezası kesildi. Sürücülerden biri aracında havalı korna olmadığını iddia etti ancak kornaya basınca gerçek ortaya çıktı. Kendisine yazılan cezalara sinirlenen sürücü defalarca kornaya basarak bölgeden hızla uzaklaştı.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Abidinpaşa, Sefa Özler ve Ulus caddelerinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan otobüs ve dolmuş şoförlerini tespit etti.

Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti

55 ŞOFÖRE CEZA KESİLDİ, TANSİYON YÜKSELDİ

Uygulama kapsamında 55 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Bazı sürücüler polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti

"HAVALI KORNA YOK" DEDİ, BASINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ceza kesilen dolmuş sürücülerinden biri aracında havalı korna olmadığını öne sürdü. Polisin isteğiyle kornaya basan sürücünün minibüsünde, havalı korna bulunduğu tespit edildi.

Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti

CEZAYA SİNİRLENEN ŞOFÖR KORNAYA BASARAK BÖLGEDEN AYRILDI

Bu sırada araçtan inen yolculardan biri, "Başka bir araç sıkıştırınca mecburen kornaya bastı. Dolmuş kaldırıma çıkacaktı" diyerek sürücüyü savundu. Sürücü ise yazılan cezaya öfkelenip, defalarca kornaya basarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti

TOPLAM 83 BİN TL CEZA KESİLDİ

Uygulamada ceza uygulanan başka bir sürücü ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Diğer bir sürücü de "Ortada hiçbir şey yokken 1000 lira ceza kesildi. Keyfi ceza kesiliyor" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın sonunda gürültü kirliliğine neden olan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 55 sürücüye 83 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti

  • Ahmet ALTUNTOP Ahmet ALTUNTOP:
    Adana ulaşımı otobüs ve minibüsçülerin elinde belediye bile etkisiz kalıyor kurum dökük dolmuş ve otobüsler Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Adana da. Adana da bu düzen böyle gelmiş böyle gider 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Yazılan cezaya sinirlenen şoför hatada ısrar etti - Son Dakika
