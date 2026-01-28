Adana'da Metruk Binada Boğulma Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Metruk Binada Boğulma Olayı

Adana\'da Metruk Binada Boğulma Olayı
28.01.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da inşaat halindeki metruk binanın bodrumuna düşen M.Y.K. boğuldu. Olay soruşturuluyor.

ADANA'da arkadaşlarıyla gittiği inşaat halindeki metruk binanın 2'inci katından 2 metre derinliğindeki su birikintisi bulunan bodrum katına düşen M.Y.K., boğuldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle 8 katlı inşaat halindeki metruk binaya giren M.Y.K., iddiaya göre 2'nci katta arkadaşlarıyla oturup, sohbet ederek bir şeyler içti. Bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrılan M.Y.K., dengesini kaybedip 2'nci kattan, bodruma düştü. M.Y.K.'nın yağmur nedeniyle bodrum katında biriken 2 metre derinliğindeki suyun içinde çırpındığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrumdaki suyun içinde M.Y.K.'ya ulaşamayan ekipler, Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden destek istendi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, 2 metre derinlikteki suyun içinden M.Y.K.'yı çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, M.Y.K.'nın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.Y.K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. M.Y.K.'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çukurova, İnşaat, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Metruk Binada Boğulma Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz’in imdadına o isim yetişti Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
Türkiye ve Suriye masada Osmanlı’nın son büyük projesi hayata geçiyor Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:48
Manchester City’i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
21:37
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:57
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
20:29
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 22:17:35. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Metruk Binada Boğulma Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.