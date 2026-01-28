Adana\'da Metruk Binada Boğulma Olayı

ADANA'da arkadaşlarıyla gittiği inşaat halindeki metruk binanın 2'inci katından 2 metre derinliğindeki su birikintisi bulunan bodrum katına düşen M.Y.K., boğuldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle 8 katlı inşaat halindeki metruk binaya giren M.Y.K., iddiaya göre 2'nci katta arkadaşlarıyla oturup, sohbet ederek bir şeyler içti. Bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrılan M.Y.K., dengesini kaybedip 2'nci kattan, bodruma düştü. M.Y.K.'nın yağmur nedeniyle bodrum katında biriken 2 metre derinliğindeki suyun içinde çırpındığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrumdaki suyun içinde M.Y.K.'ya ulaşamayan ekipler, Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden destek istendi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, 2 metre derinlikteki suyun içinden M.Y.K.'yı çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, M.Y.K.'nın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.Y.K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. M.Y.K.'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.