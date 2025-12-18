Adana'da Otobüste Kavga - Son Dakika
Adana'da Otobüste Kavga

Adana\'da Otobüste Kavga
18.12.2025 19:19
Adana'da özel halk otobüsünde şoför ve kadın yolcu arasında tokatlı kavga çıktı.

Adana'da özel halk şoförü ile kadın yolcunun tokat ve yumruklu kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför ile kadın yolcu bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TOKAT VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Şoför, kadından otobüsten inmesini istedi. Yolcunun küfür etmesi üzerine şoför de küfürle karşılık verdi. Şoföre tepki gösteren kadın daha sonra çantasını fırlattı. Tartışma büyürken taraflar birbirine yumruk ve tokat atarak kavga etti.

KAVGA ANI KAMERALARDA

Yaşanan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Kavga anı yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

18:58
