Otomobil patladı, feci şekilde can verdi

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde seyir halinde olan İsmail Hakkı Doğan yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple patlayıp yanmaya başladı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlama ile alakalı inceleme başlatılırken, Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.