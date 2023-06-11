Adana'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 polis ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 polis ağır yaralandı

Adana'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 polis ağır yaralandı

11.06.2023 00:41

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 'Yunus' olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timinin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timinin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

Adana'da Motosikletli Polis Timi Kaza Geçirdi: 2 Polis Ağır Yaralandı

2 POLİSİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, olay yerine geldi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da Motosikletli Polis Timi Kaza Geçirdi: 2 Polis Ağır Yaralandı
Adana'da Motosikletli Polis Timi Kaza Geçirdi: 2 Polis Ağır Yaralandı
Adana'da Motosikletli Polis Timi Kaza Geçirdi: 2 Polis Ağır Yaralandı
Kaynak: AA
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Şakirpaşa Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 polis ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 polis ağır yaralandı - Son Dakika
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