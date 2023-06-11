Adana'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 polis ağır yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timinin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

2 POLİSİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, olay yerine geldi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.