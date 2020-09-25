Adana'da sahte senet çetesine ikinci operasyonu - Son Dakika

Adana'da sahte senet çetesine ikinci operasyonu

Adana'da sahte senet çetesine ikinci operasyonu Adana polisi sahte senet düzenleyerek 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı Adana'da sahte senet düzenleyerek 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen...

Adana'da sahte senet çetesine ikinci operasyonu

Adana polisi sahte senet düzenleyerek 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı

ADANA - Adana'da sahte senet düzenleyerek 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri sahte senet düzenleyerek haksız kazanç elde eden bir çıkar amaçlı suç örgütünün oluştuğu bilgisine ulaştı. 14 Şubat günü 156 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si avukat 6 zanlı tutuklandı.

Polis bugün şafak vakti de bu çete ile irtibatlı olduğu ileri sürülen zanlıların yine sahte 6 senet ile 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla operasyon yaptı.

13 zanlının yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adana'da sahte senet çetesine ikinci operasyonu

Operasyon, Organize, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sahte senet çetesine ikinci operasyonu - Son Dakika

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