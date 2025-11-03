Yaşlı kadının çabaları fayda etmedi! Yol ortasında dehşet saçtılar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yer Asri Mezarlık ışıklarında 2 sürücü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Önce sözlü tartışan sürücüler daha sonra yumruklaştı.
Kavga, vatandaşlar tarafından ayrılırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Sürücüler kavga ettiği sırada yaşlı bir kadının erkeklerin arasına girip 'yapmayın' diye bağırması dikkat çekti.
