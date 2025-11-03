Yaşlı kadının çabaları fayda etmedi! Yol ortasında dehşet saçtılar - Son Dakika
Yaşlı kadının çabaları fayda etmedi! Yol ortasında dehşet saçtılar

Yaşlı kadının çabaları fayda etmedi! Yol ortasında dehşet saçtılar
03.11.2025 16:21
Yaşlı kadının çabaları fayda etmedi! Yol ortasında dehşet saçtılar
Haber Videosu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması sonucu iki sürücü arasında kavga çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yer Asri Mezarlık ışıklarında 2 sürücü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Önce sözlü tartışan sürücüler daha sonra yumruklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga, vatandaşlar tarafından ayrılırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Adana'da Trafikte Sürücüler Arasında Kavga

YAŞLI KADIN ARALARINA GİRDİ

Sürücüler kavga ettiği sırada yaşlı bir kadının erkeklerin arasına girip 'yapmayın' diye bağırması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

