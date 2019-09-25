Adana elektromobil ile TEKNOFEST'e damga vurdu

Güney Çelik A.Ş.'nin sponsorluğunda '1.5 Adana T4' adlı elektrikli otomobili geliştiren Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileri, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) 'Elektrikli Araç Yarışları'nda birinciliği kazandı. Şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan takım kaptanı Muhammet Emin Çırak, Güney Çelik A.Ş.'nin mühendis kadrosuna dahil olarak çifte mutluluk yaşadı.



Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin makine, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan Çukurova Electromobile Team'in geliştirdiği '1.5 Adana T4' isimli elektrikli otomobil, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) TEKNOFEST kapsamında düzenlediği TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda boy gösterdi. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı'nın koordinatörlüğünde, Güney Çelik A.Ş.'nin sponsorluğunda çalışma yürüten Çukurova Electromobile Team, Körfez Yarış Pisti'nde rakiplerini geride bırakıp, birinciliği elde etti.



Şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi



28 elektromobilin katıldığı yarışlarda şampiyonluğu Çukurova Üniversitesi kazandı. Düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluk kupasını Çukurova Electromobile Team'in kaptanı Muhammet Emin Çırak'a verdi.



Büyük gurur yaşattı



Üniversite-sanayi işbirliği ve Ar-Ge konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan Güney Çelik A.Ş. Genel Müdürü Hamza Menemencioğlu, sponsorluk desteği verdikleri Çukurova Electromobile Team'in TEKNOFEST'de elde ettiği birincilikle büyük gurur yaşadıklarını belirtti. Menemencioğlu, şirket yönetiminin yeniliğe açık politikaları çerçevesinde inovasyona ve katma değeri yüksek üretimlere büyük önem verdiklerini vurguladı. Menemencioğlu, "Tel sektöründe ilk Ar-Ge merkezi olma unvanını taşıyan firmamız, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde birçok proje geliştirdi. Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin elektrikli araç projesine da sponsorluğumuzla destek olduk. Ülkemiz ve dünya ölçeğinde marka değeri giderek artan bu yarışmada gençlerimizin heyecanlarını paylaştık. TEKNODFEST'te kazandıkları birinciliklerinde onlar kadar bizler de gurur duyduk" dedi.



Takım kaptanına Güney Çelik'te çalışma teklifi



Çukurova Electromobile Team'in destekçisi Güney Çelik A.Ş'nin yönetimi, takım kaptanı Muhammet Emin Çırak'a da birlikte çalışma teklifinde bulundu. Genç makine mühendisini kadrolarına dahil etmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Menemencioğlu, "Sektör standardının üzerinde mühendis istihdamıyla bilinen Güney Çelik Ailesi'ne Çukurova Elektromobile Team'ın kaptanı Muhammet Emir Çırak kardeşimizi kadromuza dahil ettik. Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize fırsat verildiğinde, destek olunduğunda başarının mutlaka elde edileceğine yürekten inanıyoruz. Bu yöndeki çaba ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



1.5 Adana T4'ün özellikleri



Elektromobil 1.5 Adana T4, hafif karbon fiber gövdeye, yüksek dayanımlı rijit ve hafif karbonfiber sandviç şasiye sahip. 96V, 2 kWh yüksek enerji yoğunluklu Li-ion batarya paketi bulunun araç, nominal 1 kW, maksimum 2,5 kW BLDC in-wheel motor gücüne sahip. 120 kilo ağırlığındaki 1.5 Adana T4, maksimum 85 kilometre hız ile 140 kilometre yol katedebiliyor. Güncel elektrik birim maliyeti dikkate alındığında 1 TL ile yaklaşık 220 kilometre yol gidebiliyor. - ADANA