Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Kozan ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kozan Belediyesi sinema salonunda devam eden törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler meslek yemini etti. Etkinlikte, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Tufanbeyli'de Atatürk Anıtı'na çelek konulmasıyla başlayan tören, Tufanbeyli Kaymakamlığı Hükümet Konağı Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikle devam etti.

Aladağ ilçesinde de Atatürk Anıtı'nda başlayan tören, Aladağ Belediyesi Düğün Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından mesleğe başlayan öğretmenler yemin etti. Tören, Türk Tarih Kurumu'nun Öğretmenler Günü için hazırladığı kısa film gösterisi ve şehit öğretmenler için hazırlanan sinevizyon ile sona erdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Sesim Sarpkaya Fen Lisesi bahçesinde fidan dikilmesiyle devam etti. Etkinlikler kapsamında, Şehitishak Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Gülnar ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Gülnar Kültür Merkezinde günün anlam ve önemine dair konuşmalar ve öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo ile sona erdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkinlikler kapsamında, bıçaklı kavgada yaşamını yitiren öğretmen Eyüp Sarmış'ın mezarı Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllü gençlerince ziyaret edildi. Sarmış için dua eden gençler, mezara çiçek bıraktı.