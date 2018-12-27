Son Dakika Haberleri: Adana'nın Yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş

Adana'nın Yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni Adana Emniyet Müdürü, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş oldu.

Adana'nın Yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni Adana Emniyet Müdürü, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 ve 55 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince; bazı illerin emniyet müdürü değiştirildi.

Buna göre, Selami Yıldız'dan boşalan Adana Emniyet Müdürlüğü görevine Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. Önümüzdeki günlerde yeni emniyet müdürü Aktaş'ın Adana'ya gelerek görevini devralacağı belirtildi.

Zafer Aktaş kimdir?

1964 yılında Çanakkale'de doğdu. 1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu emniyet müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Tefitş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Zafer Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:41 Kaynak: İHA

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