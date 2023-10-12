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Valiliğin iptal kararı mahkemeden döndü! Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

Valiliğin iptal kararı mahkemeden döndü! Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını yeniden açtı

Son Güncelleme: 12.10.2023 22:07

Adana'da düzenlenen Çukurova Rock Festivali'nin Adana Valiliği tarafından iptal edilmesi, mahkemeden geri döndü. 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana İdare Mahkemesi'nden iptale yönelik yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından kapılarını 18 yaş üstü kişilere açtı.

Adana'da düzenlenen Çukurova Rock Festivali'nin Adana Valiliği tarafından iptal edilmesi, mahkemeden geri döndü. 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana İdare Mahkemesi'nden iptale yönelik yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından kapılarını 18 yaş üstü kişilere açtı.

FESTİVAL ALANI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Festivale ilgi gösteren binlerce kişi, Seyhan Nehri kıyısındaki konser alanının çevresinde yoğunluk oluşturdu. Tertip komitesi, kalabalık arasında 18 yaş altı gençlerin de bulunması nedeniyle girişteki bariyerleri bir süre kapattı. Güvenlik görevlilerini aşıp, bariyerleri yıkan gençler, bu defa festivalin bilet gişelerinin yanındaki diğer barikatta yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle gişe işlemleri yapılamadı. Gençlerden bazıları prefabrik gişelere zarar verdi, bazıları da barikatları yıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahalede zorlandığı alanda gençler buldukları boşluklardan konser alanına girmeye çalıştı.

Adana Valiliği'nin iptal kararı mahkemeden döndü, Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını açtı

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALEDE ZORLANDI

Çıkan arbede sırasında güvenlik görevlileri, gişelere ve barikatlara zarar verdiği öne sürülen bazı gençleri darbetti. Kalabalık içerisindeki bir kadın da, gruba müdahale etmeye çalışan erkek güvenlik görevlisine tekme ve yumruk attı.

Adana Valiliği'nin iptal kararı mahkemeden döndü, Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını açtı

ORTALIK SAKİNLEŞİNCE FESTİVAL BAŞLADI

Organizatör ve sanatçı Umut Kuzey de duruma müdahale ederek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra ortalığın sakinleşmesi ve 18 yaş üstü biletli izleyicilerin konser alanına alınmasıyla festival başladı. Festivalin ilk gününde Deynekçiler, Yedinci Ev, Heijan - Muti, Dedublüman ve Uzi sahne aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Valiliğin iptal kararı mahkemeden döndü! Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını yeniden açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valiliğin iptal kararı mahkemeden döndü! Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını yeniden açtı - Son Dakika
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