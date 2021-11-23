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ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ - Son Dakika

ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ

23.11.2021 16:17

İSTANBUL Valiliği tarafından, Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde yaşayan emekli öğretmenler ile evde, hastanede eğitim veren öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel konser programı düzenledi.

İSTANBUL Valiliği tarafından, Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde yaşayan emekli öğretmenler ile evde, hastanede eğitim veren öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel konser programı düzenledi. Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenen konserde Melihat Gülses, sahne aldı.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde yaşayan emekli öğretmenler ile evde, hastanede eğitim veren öğretmenlere özel konser programı düzenlendi. Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenen konserde Türk Sanat Müziği sanatçılarından Melihat Gülses sahne aldı. Programa, öğretmenlerin yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Hatice Nur Yerlikaya katladı.

İSTANBUL'DA BULUNAN 2 MİLYON 791 BİN ÖĞRENCİMİZ SİZLERİN ESERİ

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bugün özel bir günün arifesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir' diyor. Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilişinin 93'üncü yılı 24 Kasım. Biz bu haftayı kıymetli öğretmenlerimize, sevgimizi, hürmetimizi, vefamızı göstermek için doyasıya kutluyoruz. Validebağ huzur evimizde sağlıkla, sıhhatle, afiyetle hem tecrübelerini bizimle paylaşan hem hayır dualarından bizleri unutmayan kıymetli büyük öğretmenlerimiz sizleri seviyoruz ve gününüzü kutluyoruz. Aynı zamanda aramızda, öğrencilerimiz derslerinden geri kalmasın diye hastanelere ve evlere giden ve eğitimlerini sabırla, fedakarlıkla devam ettiren çok kıymetli öğretmenlerimiz de var. Bu şehrin valisi olarak sizlere de şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İstanbul'da 155 bin öğretmenimiz var. Aynı zamanda İstanbul'da bulunan 2 milyon 791 bin öğrencimiz sizlerin eseri. O yüzden bu fedakarlık mesleğinin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sadece öğretmenlerimizin 'helal olsun' demesi bizi mutlu eder dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE BÖYLE BİR JEST YAPILMASI ÇOK ONUR VERİCİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sınıf öğretmenlerinden Gülşen Kaya, Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Öğretmenler gününde böyle bir jest yapılması çok onur verici. Hastane sınıf öğretmenleri olarak adımızın burada anılıyor olması çok büyük bir onur diye konuştu.

ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ
ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ
ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ
ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ
ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ
ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ
ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ
ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ
ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ
ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ

Öğretmenler Günü, Huzurevi, İstanbul, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADİLE SULTAN KASRI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL 24 KASIM KONSERİ - Son Dakika
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