Adliye çalışanları ihaleye katılacakların kimliklerini mafyaya deşifre etmiş - Son Dakika
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Adliye çalışanları ihaleye katılacakların kimliklerini mafyaya deşifre etmiş

30.03.2023 13:38

Adliye çalışanları ihaleye katılacakların kimliklerini mafyaya deşifre etmiş İzmir'de mafyanın akıl almaz ihale planı deşifre olduİZMİR İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçesinde, aralarında adliye çalışanlarının da bulunduğu mafya tipi yapılanma üyelerine düzenlenen 'Akbaba Operasyonu'nda gözaltına...

Adliye çalışanları ihaleye katılacakların kimliklerini mafyaya deşifre etmiş

İzmir'de mafyanın akıl almaz ihale planı deşifre oldu

İZMİR İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçesinde, aralarında adliye çalışanlarının da bulunduğu mafya tipi yapılanma üyelerine düzenlenen 'Akbaba Operasyonu'nda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan adliye çalışanlarının ise ihaleye katılanların kimliklerini deşifre ettiği, bu yöntemle çete üyelerinin ihaleye gireceklere baskı ve tehdit yaparak ihaleleri elde ettikleri öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle ihaleye fesat karıştırma suçu başta olmak üzere; mağdur edilen şahıslara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, kasten yaralama suçu işleyen, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, aile tipi mafya yapılanmasını tespit etti.

Liderliğini K.A.'nın yaptığı suç örgütünü çökertmeye yönelik harekete geçen polis, 28 Mart sabahı saat 07.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa ilinde bulunan 24 ikamet, 5 iş yeri ve 16 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Polis Özel Harekat Timleri tarafından da destek verilen, 54 ekip ve 135 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Ödemiş Adliyesinde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 hedef şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve tüfek kartuşu, bir miktar kokain ve esrar maddesi ile çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve doküman ele geçirildi.

Adliye çalışanları kimlikleri deşifre etmiş

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Ödemiş Adliyesinde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü S.C. ve Zabıt Katibi A.Y.'nin, adliyedeki önemli ihale dosya bilgilerini çete üyelerine önceden bildirdiği, ihaleye katılanların kimliklerini deşifre ettiği ve bu yöntemle çete üyelerinin ihaleye gireceklere baskı ve tehdit uygulayarak ihaleleri elde ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, Ödemiş Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Operasyon, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adliye çalışanları ihaleye katılacakların kimliklerini mafyaya deşifre etmiş - Son Dakika


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