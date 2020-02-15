ADÜ'den bağımlılıkla mücadeleye etkin destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'den bağımlılıkla mücadeleye etkin destek - Son Dakika

ADÜ'den bağımlılıkla mücadeleye etkin destek

6 saat önce

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Milli Eğitim Özel Büro'dan Davut Türkkan, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut ve akademik birim yöneticileri bir araya geldi.

ADÜ'den bağımlılıkla mücadeleye etkin destek, System.String[]

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Milli Eğitim Özel Büro'dan Davut Türkkan, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut ve akademik birim yöneticileri bir araya geldi.


Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy'un talebiyle Nazilli ilçesinde ilköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıfları kapsayan, her türlü bağımlılıkla mücadeleyi konu alan bir proje için bir araya gelen topluluk, Adnan Menderes Üniversitesi'nden talep edilen danışmanlık hizmetinin detayları hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Gastronomi, robotik kodlama, kısa film, tiyatro, oryantiring sporlar, atıcılık alanlarında atölyeler kurarak çalışmalar yapmak istediklerini belirten Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, bu projenin hayata geçirilmesi ve süreçlerinin takip edilmesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin ilgili akademik birimlerinden üst düzey bir katkı ve destek beklediklerini ifade etti. Projenin; öğrencilerin tespit edilmesi, faaliyetlerin gerçekleşmesi ve sonuçlandırılması aşamalarından oluştuğunu Türkiye'deki çalışmaların neredeyse tamamının bağımlılık sonrasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Arısoy, bu projenin bağımlılık öncesi ile ilgilenmesi bakımından ilk olmasının önemli, bu açıdan bir o kadar da zor olduğunu söyledi.


ADÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Rektörümüz Osman Selçuk Aldemir'in kurumlar arası iş birliği ve etkili diyaloglar geliştirme politikasına işaret ederek, "Yarınımızın teminatı gençlerimiz için akademinin verebileceği her türlü desteği Rektörümüzün de talimatıyla vermeye hazırız. Devlet, sorumluluk duygusu yüksek insanların omuzlarında yükseliyor. Eğitim adına seferberlik için ne lazımsa yapmaya hazırız. Proje süreçlerinin sağlıklı sürdürülebilirliği, sorumluluk alan kadroların görev yetkilerinin doğru tanımlanmasına bağlı. Bu anlamda her biri kendi alanında yetkin ve bu projeye üst düzey katkı sunabilecek kıymetli akademisyenlerimizle sizleri bir araya getirdik. Onların görüşleri ve düşünceleri, bilimsel akılla pozitif ve kalıcı çalışmalar yapılabilmemiz açısından çok önemli. Her tür bağımlılıkla mücadele sürecinde öğrenci tespiti, proje faaliyetleri planının gerçekleşmesi ve çıktıların gözlemlenip raporlaştırılması gibi konularda, kıymetli hocalarımız akademik tecrübelerini projeye yansıtacaklardır. Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden akademisyenlerimiz ve ilgili akademik kurul üyelerimizin desteğiyle nitelikli bir çalışmanın ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.


Milli Eğitim Özel Büro'dan Davut Türkkan proje hakkında bilgiler vererek, "Amacımız bağımlılık eğilimi olan çocuğun kendi yaşam alanı içerisinde belirginleşmeden, ayrıştırmadan sağlıklı yaşam becerileriyle geliştirip hayata daha sağlam adımlarla devam etmesine katkıda bulunarak bağımlılığa geçişi önleyebilmek. Atölye çalışmalarıyla çocuğu özgün ve yetenekli olduğu alanlardan hareketle diğer arkadaşlarıyla kaynaştırarak desteklemek ana çerçevemiz. Bu bağlamda akademisyenlerimizin fikirleri bizim için son derece ufuk açıcı oldu" dedi.


Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin gösterdiği duyarlılık ve ortaya koyduğu destekten dolayı müteşekkir olduğu belirtti ve bu verimli toplantıya katkı veren akademik kurul üyelerini önümüzdeki günlerde Nazilli'ye davet ederek ikinci toplantıya ev sahipliği yapabileceklerini söyledi. - AYDIN

Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu
Artvin'de Dereiçi İlkokulu öğrencileri, okula gidebilmek için 384 basamak tırmanıyor Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor 18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

Son Dakika Haberleri
14:50 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?
13:17 Hamdi Alkan'ın kızı, Instagram hesabından cesur mini elbiseli pozlarını paylaştı
12:58 Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
12:46 Şeyma Subaşı, yabancı dostlarını överken Türk arkadaşlarını eleştirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 14:58:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ'den bağımlılıkla mücadeleye etkin destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]