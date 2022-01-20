AFAD'dan 2022'de 20 bin destek gönüllüsü hedefi - Son Dakika

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, 2022 yılında 20 bin destek AFAD gönüllüsü yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

AFAD Gönüllü Eğitim Programı'nda çevrim içi, yüz yüze ve saha eğitimlerinde başarı elde eden 45 gönüllüye İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

Altunhisar Kaymakamı Doğukan Mızrak, törende, afetlerde devletin imkanlarının yanı sıra AFAD gönüllülerinin de sağladığı desteklerin önemli olduğunu belirterek, "AFAD Başkanlığımızın da gönüllülük sistemine verdiği değer sonucunda sizlere kimlik kartlarınızı takdim edeceğiz. Sunduğunuz katkılardan dolayı sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can da afetlerin Türkiye'nin bir gerçeği olduğuna dikkati çekti.

AFAD koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve AFAD gönüllüleriyle afetlere hazır bir Türkiye oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Can, gönüllerin aldığı misyonun çok önemli olduğunu vurguladı.

Can, son 2 yılda yaşanan deprem, sel felaketi ve orman yangınlarında 2 bin civarında AFAD gönüllüsünün görev aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarda profesyonel ekiplerimizin yanında vatandaşlarımızın o zor anlarında en büyük destekçisi sizler oldunuz. Bu anlamda bütün AFAD gönüllerine teşekkür ediyorum. 2022 yılında AFAD gönüllülük sistemini daha güzel bir yapı haline getirmek istiyoruz. Şu an 6 bin civarında saha eğitimlerini alan destek AFAD gönüllümüz var. Temel AFAD gönüllüsü de 435 bin seviyelerine yaklaştı. Saha eğitimlerini alan sizler de 6 bin kişilik destek AFAD gönüllüsüne dahil olacaksınız. İnşallah bu sene Türkiye genelinde 20 bin daha destek AFAD gönüllüsü yetiştirmek istiyoruz. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerimizde nüfusun çok olduğu büyük şehirlerimizde daha fazla destek AFAD gönüllüsünü yetiştireceğiz."