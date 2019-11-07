AFAD'dan deprem tatbikatı

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Van Valiliğinin koordinasyonunda 7 ilden 300 personelin katılımıyla depreme ilişkin arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında düzenlenen tatbikatta Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Siirt ve Bingöl'den AFAD, UMKE, Jandarma, emniyet, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personeli, AFAD İl Müdürlüğünün yerleşkesinde toplandı.

Senaryo gereği, merkez üssü Tuşba ilçesinin Çomaklı Mahallesi olan 7,0 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalarda yaralıların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgede keşif yapan ekipler, arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla enkaz altında kalanların yerlerini tespit etti.

Daha sonra beton zeminleri delerek yaralılara ulaşan ekipler, müdahalenin ardından yaralıların sahra hastanesine ulaştırılmalarını sağladı.

Tatbikatta enkazdan, yüksek katlardan kurtarma, binalardan tahliye, sahra şartlarında arama kurtarma harekatı komuta kontrolü, ekiplerin toplanma alanı icrası, ilk yardım, artçı sarsıntılar sonucu oluşan yıkımlarda kurtarma ve gece arama kurtarma faaliyetleri de gerçekleştirildi.

"Depremleri unutmamalı, unutturmamalıyız"

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sadece Van'ın değil, çevresindeki illerin de deprem açısından risk taşıdığını söyledi.

Van'da konuşlanan AFAD'ın komşu illerde yaşanabilecek afetlere de müdahale edeceğini belirten Bilmez, bu nedenle sürekli eğitim, tatbikat ve bilgilendirme faaliyetleriyle afetlere hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Kentin 2011'de büyük afet yaşadığını anımsatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Van'ın 2011'de yaşadığı depremleri unutmamamız ve unutturmamamız lazım. Deprem bizim hayatımızın bir parçası. Bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu tatbikatları sık sık yapmamız, bilgileri güncellememiz gerekiyor. Acılar paylaştıkça azalır, sevgiler paylaştıkça artar. 2011'de bütün Türkiye Van'ın acısını paylaştı. Bu tatbikat vesilesiyle o gün acılarımızı paylaşan, bize yardım eli uzatan, dua eden tüm dünya insanlarına Van halkı adına şükranlarımızı sunuyorum."

Tatbikatı AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin, kurum amirleri ile vatandaşlar izledi.