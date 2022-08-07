Afrika Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

07.08.2022 18:26
Afrika Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıları kınadı.

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıları kınadı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu saldırıların şiddetle kınandığını belirtti.

Muhammed, Afrika Birliği'nin Filistinliler için Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen bir devleti desteklediğini vurguladı.

Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler taahhütleri çerçevesinde İsrail ve Filistin'in varlık hakkına dayalı adil ve kalıcı bir çözüm bulması gerektiğine işaret eden Muhammed, iki devlet için yenilenmiş ve gerçek uluslararası çabalara acilen ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmış, saldırılarda Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetmişti.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince Batı Şeria'da bulunan üst düzey yetkililerin evlerine sabah erken saatlerde baskın düzenlendiği belirtilmişti.

Batı Şeria'nın farklı yerlerinde düzenlenen baskınlarda, Hareket'in üst düzey isimlerinden 9 kişinin gözaltına alındığı ve aralarında Hareket'in üst düzey kadrosundaki Nasr el-Amur'un da bulunduğu kaydedilmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre de dün gece ve bu sabah erken saatlerde İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerine düzenlediği baskınlarda 21 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, İsrail saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, İsrail saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterisine müdahale etti İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterisine müdahale etti
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Afrika, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
17:04 Vampir kelebekler İstanbul'da! Bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor
16:54 Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya mesaj geldi: Sürecin en çalışkan neferi olacağım
16:48 Sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi! Kızın ailesi kaldırım taşıyla dövdü
16:34 Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 18:26:42. #1.11#
SON DAKİKA: Afrika Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement