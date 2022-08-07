Afrika Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıları kınadı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu saldırıların şiddetle kınandığını belirtti.

Muhammed, Afrika Birliği'nin Filistinliler için Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen bir devleti desteklediğini vurguladı.

Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler taahhütleri çerçevesinde İsrail ve Filistin'in varlık hakkına dayalı adil ve kalıcı bir çözüm bulması gerektiğine işaret eden Muhammed, iki devlet için yenilenmiş ve gerçek uluslararası çabalara acilen ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmış, saldırılarda Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetmişti.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince Batı Şeria'da bulunan üst düzey yetkililerin evlerine sabah erken saatlerde baskın düzenlendiği belirtilmişti.

Batı Şeria'nın farklı yerlerinde düzenlenen baskınlarda, Hareket'in üst düzey isimlerinden 9 kişinin gözaltına alındığı ve aralarında Hareket'in üst düzey kadrosundaki Nasr el-Amur'un da bulunduğu kaydedilmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre de dün gece ve bu sabah erken saatlerde İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerine düzenlediği baskınlarda 21 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirilmişti.