Afrikalı medya temsilcilerine Türkiye'de eğitim

13 Afrika ülkesinden 20 gazeteci Türkiye'de eğitim alıyor

"Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı" başladı

İSTANBUL - 13 Afrika ülkesinden 20 gazeteciyi Türkiye'de buluşturan Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı başladı. 21 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek eğitim kapsamında Afrikalı basın mensupları Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Kriz Haberciliği, Dünya'da Medya Ekonomisi, Röportaj Teknikleri gibi birçok eğitim alacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM), Afrika Araştırmacıları Derneği ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı"nın açılış programı gerçekleştirildi. Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışta AFAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, YTB Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz konuşmacı olarak yer alırken programa 13 Afrika ülkesinden 20 Afrikalı basın mensubu katıldı. Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim imkanı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimin açılışı işbirlikçi kurumların tanıtım videolarının gösterimiyle başladı.

Eğitim İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek

Açılışta olayların medya kuruluşlarında doğru şekilde yer almasının gazeteciliğin temel unsuru olduğuna dikkat çekildi. Konuşmacılar Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin tutumunun dünya medyasında doğru şekilde yer almasının gerekliliğe dikkat çekti. Açılışta konuşan Afrikalı gazetecilerden Linus Unah, eğitim sebebiyle Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Afrikalı basın mensupları, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek eğitimin kendileri için önemine dikkat çekti. Ardından eğitim programına katılan Afrikalı medya temsilcileri ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Doğru bilgiye ulaşmak açısından bu organizasyon gerçekten çok anlamlı"

Türkiye'de gerçekleştirilen eğitimin çok anlamlı olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Doğru bilgiye ulaşmak açısından bu organizasyon gerçekten çok anlamlı. Bizim Fırat'ın Doğusuna yapmış olduğumuz operasyona öyle ağza alınmayacak ve bizim değerlerimizle asla örtüşmeyecek kara propagandaya giriyorlar ki oysa Barış Pınarı Harekatı'nda neyi amaçladığımızı ve niçin orada olduğumuzu Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya ifade etti. Batı medeniyetinin ya da batı insanının bizi anlama ihtimali biraz düşük. Batı varlığa sonuna kadar kullanacağı bir sömürge olarak bakar. Bizse varlığa sonuna kadar insanlığın istifade edeceği bir nimet olarak bakarız" ifadelerini kullandı.

"Afrika'nın 13 farklı ülkesinden 20 genç medya mensubu var"

Afrikalı gazetecilerin katıldığı eğitimin önemine dikkat çeken Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Afrika kıta olarak Türkiye'nin son yıllarda hususi ilgi ve alaka gösterdiği yüzünü çevirdiği bir kıta. Türkiye'nin 2005 yılından beri bir Afrika açılımı var. Bugünlerde kamu kurumlarıyla belediyeleriyle iş dünyasıyla siyasetiyle sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim, kültür alanında farklı alanlarda bir seferberlik söz konusu. Bu kapsamda da bizlerde YTB Başkanlığı olarak 2011 yılında burslandırdığımız Afrikalı öğrenci sayısı 4 iken, biz bu görevi aldıktan sonra 2011'den bugüne 5 bin 300'e yakın öğrenciyi burslandırdık. Şu an Türkiye'de bizdeki rakamlara göre mevcut 150 bin uluslararası öğrencinin 12 bine yakını Afrikadan geliyor. Burada Afrika'nın 13 farklı ülkesinden 20 genç medya mensubu var. Farklı alanlarda, mutlaka kendileri burada eğitim alırken Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin dış politikasıyla alakalı bir takım bilgiler edinecekler. Gittiklerinde bunları kendi ülkelerinde yayacaklar. Dolayısıyla biz bu programı aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye'nin pozisyonunun anlatılmasında bir çaba olarak da görebiliriz" dedi.

21 Ekim -12 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek program kapsamında Afrikalı gazetecilere medyaya ilişkin farklı alanlarda yapılacak teorik ve pratik eğitimin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında tecrübe paylaşımı ve seminer programları gerçekleştirilmesi yer alıyor. Etiyopya, Fas, Kenya, Libya, Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Tanzanya, Tunus, Çad, Liberya, Senegal'den gelen basın mensuplarının yer aldığı eğitimin dili İngilizce olacak. Katılımcılar, Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği, Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Veri Gazeteciliği, Kriz Haberciliği, Dünya'da Medya Ekonomisi, Röportaj Teknikleri, Türkiye'nin İmajı ve Sosyal Dönüşümde Medya'nın Etkileri, Fotoğraf ve Video Uygulamaları gibi konularda eğitim görecek. 18 eğitimci tarafından verilecek 18 ayrı dersin yer aldığı program, Ankara'da çeşitli kurumların ziyaret edilmesiyle sona erecek.